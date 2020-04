Coronavirus, ciclista entra in mare con la sua bici per cercare di evitare un controllo (video)

Accade ad Otranto dove un ciclista per cercare di evitare un controllo della polizia preferisce entrare in mare con la bici

Per contenere la pandemia del Covid-19 sono state introdotte dall’organo esecutivo multe salate che vanno dai 400 ai 3000 euro, e la denuncia per scoraggiare gli irresponsabili ad andare in giro senza una valida motivazione. Eppure c’è anche chi, senza un valido motivo, le trasgredisce e nell’inutile tentativo di sottrarsi al controllo, pur di evitare la multa salata, a cavallo della sua bici, preferisce entrare in mare, piuttosto che affrontare la situazione. È quanto accaduto sul litorale di Otranto (provincia di Lecce, Puglia), dove le forze dell’ordine hanno sorpreso un ciclista intento a non rispettare le prescrizioni del Dpcm “Io resto a casa”.

Invitato più volte dagli agenti di polizia ad uscire dal mare per essere identificato, l’avventuroso ed irresponsabile ciclista ha preferito restare in acqua, con tutta la bicicletta, per diversi minuti, giustificandosi dicendo che “non ha fatto nulla di male”. Inevitabile la denuncia e una multa di 400 euro, come evidenzia il presidente dello ‘Sportello dei Diritti’ Giovanni D’Agata.

Qui il video: https://youtu.be/B9c3k7vB55s

