Liverpool, fulmine a ciel sereno: Klopp spiazza club e tifosi

Liverpool, il tecnico Jurgen Klopp spiazza club e tifosi: l’annuncio lascia tutti sotto shock

Come un fulmine a ciel sereno arrivano quelle dichiarazioni che mai nessuno si sarebbe aspettato. In particolar modo i sostenitori di una delle squadre più importanti della Premier League come il Liverpool. Il loro condottiero, Jurgen Klopp, attraverso una intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha annunciato che lascerà la panchina dei ‘Reds’ al termine di questa stagione sportiva. Una notizia che ha scioccato (in ambito sportivo) tutto il mondo del calcio.

Dopo nove anni dal suo arrivo nel Regno Unito, quindi, il manager tedesco è pronto a salutare tutti. Molto probabilmente per iniziare una nuova avventura o godersi un anno sabbatico? Questo ancora non si sa. Quel che è certo è solamente una cosa: l’ex tecnico del Borussia Dortmund ha parecchi estimatori in tutto il mondo. Dalla Spagna fino ad arrivare all’Italia, passando anche per lo stesso Regno Unito ed altri Paesi top.

Liverpool, Klopp lascia a fine stagione: dove andrà?

Nel corso dell’intervista il tecnico ha affermato che le strade sue e quelle della società inglese prenderanno due strade completamente diverse a fine stagione. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Posso provare ad immaginare che possa essere uno shock, in questo momento, per alcune persone. Soprattutto quando lo senti la prima volta. Ovviamente posso spiegare o provare a spiegare il tutto“.

Sempre nell’intervista ha ribadito che del club ama tutto: città, tifosi, squadra, staff e molto altro ancora. Anche se le emozioni che prova nei loro confronti di certo non gli faranno cambiare idea della decisione che ha già preso. Ci tiene a precisare che: “In questo momento sono a corto di energie. Non ho problemi, sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato. So bene che non avrei potuto proseguire qui“.

BREAKING: Jurgen Klopp ha annunciato personalmente che lascerà il Liverpool al termine di questa stagione 😥 pic.twitter.com/ywcIQgjHbb — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) January 26, 2024

Adesso, però, è partito il “toto-Klopp”: dove andrà a finire la prossima stagione? Sui social gli utenti sono divisi: in pochi credono che accetterebbe una proposta dall’Arabia Saudita visto che può ancora dare molto in Europa. C’è chi lo vorrebbe fortemente in Italia. Tifosi del Milan, Napoli e Juventus ci sperano fortemente.