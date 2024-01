10 cose che un partner fa quando non è davvero interessato a te: fai attenzione a questi dettagli

Ci sono dei dettagli che possono smascherare un partner che non è davvero interessato. Scopri quali sono per non sbagliare.

Che l’amore sia un sentimento complesso è ormai un dato di fatto che nessuno si sognerebbe di screditare. Allo stesso tempo anche le relazioni risultano spesso difficili e tutto perché necessitano di una connessione tra due persone che a volte può essere complicata da raggiungere.

Proprio per questo motivo è possibile capire l’entità dell’interesse del partner, la cui scelta non è mai casuale, da alcuni gesti che all’apparenza possono apparire innocui ma che, in verità, significano molto.

I 10 segni che il partner non è davvero interessato a te

Se hai dei dubbi sul reale interesse del tuo partner sarai felice di sapere che ci sono degli indizi che più di altri possono rispondere alle tue domande e che ti consentiranno di capire meglio dove sta andando la vostra relazione.

Questi sono dunque i segnali più evidenti.

Ti scrive solo in determinati orari

Se ha una routine per chiamarti e non lo fa perché sente il desiderio di sentirti, forse il suo interesse non è forte come vorresti.

Non risponde subito

Se tarda a rispondere alle chiamate o ai messaggi non è solo impegnato (questo può capitare ma non sempre). Semplicemente non ha abbastanza voglia.

L’intimità è al primo posto

Non che questo sia un problema, ma può diventarlo se non c’è altro che vi accomuni. Una relazione destinata a durare si basa infatti sulla conoscenza reciproca a 365 gradi.

È sempre impegnato

Ok la vita impegnata ma il tempo per un messaggio, un caffè o una semplice visita a sorpresa se c’è interesse si trova. Altrimenti forse è proprio l’elemento primario a mancare.

Non condivide le sue cose con te

Se preferisce condividere gioie e dolori con gli amici, non sei al primo posto nel suo cuore. E questo può andar bene i primissimi tempi ma non quando la storia è avviata ormai da un po’.

Non cerca il contatto fisico

Se a parte l’intimità non cerca mai il contatto fisico forse non prova i tuoi stessi sentimenti. Prenderti per mano o abbracciarti dovrebbero essere gesti sentiti.

È spesso di cattivo umore

L’amore solleva l’umore come poche altre cose al mondo e ciò vale anche per l’innamoramento. Se il partner appare sempre infastidito da te o di cattivo umore forse non sta vivendo le emozioni che speri.

Non ascolta

Se dimentica sempre quello che dici o non ascolta proprio le tue osservazioni è chiaro che trova altre cose più importanti o interessanti di te.

Non comunica con te sui social

Se usa i social ma non con te forse non sei nei suoi pensieri. Dopotutto anche solo mandare un video che si trova carino dovrebbe essere istintivo.

Non fa progetti per il futuro

Che si tratti del primo anniversario o del prossimo week end, un partner che non fa progetti forse non ha ancora deciso se restare.

Questi dieci segni sono l’indice che il partner non è interessato quanto lo sei tu e che forse meriti di meglio di qualcuno che sta con te senza il giusto trasporto. Un aspetto sicuramente da prendere in considerazione.