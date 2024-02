Vacanze all’avventura, sono queste le strade più pericolose del mondo: attraversarle diventa una prova di coraggio

Chi ama fare vacanze all’avventura non può perdersi una visita a quelle che sono le strade più pericolose del mondo: ecco quali sono.

Ci sono luoghi che sono perfetti per fare vacanze all’avventura ed esplorare zone incredibili che non sembrano reali. Per questa ragione, chi adora viaggiare per il mondo alla ricerca di adrenalina dovrebbe concedersi una vacanza nelle strade più pericolose del mondo.

Proprio così: sulla Terra ci sono alcune strade estremamente pericolose che però vale la pena visitare per molteplici ragioni. Dove si trovano queste strade e cosa possono offrire ai coraggiosi che decidono di percorrerle? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Vacanze su strade pericolose, la top 10 del mondo

Ovviamente, ci sono tante strade che possono essere definite pericolose per svariate ragioni. In quest’articolo sono state selezionate le 10 strade pericolose perché selvagge e immerse nella natura. Nonostante la loro pericolosità, dopo che si saranno attraversate rimarranno per sempre nel proprio cuore come luoghi incontaminati e mozzafiato.

La prima strada da scoprire durante le proprie vacanze coraggiose è la Skippers Canyon Road, una strada nascosta tra le valli della Nuova Zelanda che risulta essere incredibilmente bella da vedere. Attenzione però, perché spesso il percorso che affaccia sui paesaggi naturali è stretto e senza protezioni.

Chi ama il mistero unito al pericolo deve attraversare Clinton Road, nel New Jersey. L’atmosfera qui è spettrale: solo i temerari decidono di percorrerla. La strada dell’Atlantico, sita in Norvegia, è un’altra meta da visitare se si vuole rimanere a bocca aperta per ben 8 chilometri.

La strada del Karakorum è una splendida via che collega Pakistan e Cina. Tuttavia, il pericolo qui è dato dai massi di roccia che cadono perennemente e improvvisamente sull’asfalto. Il passaggio del Gois è invece una strada che “scompare” a causa dell’alta marea: è un’attrazione stupenda ma per la sua particolarità anche pericolosa.

In Norvegia si trova poi la strada Tollstigen, affascinante perché ricca di tornanti pericolosi ma immersi nella natura. In India esiste invece la strada Himadal Pradesh, incredibilmente stretta: un minimo errore e si cade a picco dalle montagne. Perfetta per chi ama trascorrere le vacanze su strade pericolose.

In Cina si trova il Guoliang Tunnel Road, una strada ricavata dalle rocce della montagna: è spettacolare, ma anche instabile, quindi solo per coraggiosi. Bellissima poi la Dalton Highway, in Alaska, che si può percorrere solo in alcuni periodi dell’anno, altrimenti è ghiacciata. Infine, tra le strade più pericolose del mondo c’è la Yungas Road, in Bolivia, soprannominata da tutti la “strada della morte”.