Come alleviare i dolori mestruali: i rimedi più efficaci

Il numero di donne che ogni mese deve combattere con i dolori mestruali è altissimo. Le statistiche mostrano una percentuale che supera il 60%, di cui circa un 13% dichiara di essere impossibilitata a continuare la propria attività quotidiana (che si tratti di studio o lavoro) senza ripercussioni.

Dalla pubertà fino alla menopausa, ogni mese ci si trova ad affrontare crampi al basso ventre, emicrania e altre problematiche che probabilmente ti hanno portato a leggere questo articolo alla ricerca di rimedi per i dolori mestruali davvero efficaci. Quindi cosa possiamo fare per alleviare i crampi magari riducendoli direttamente dalla prima manifestazione?

Contatta il ginecologo per un controllo

La dismenorrea, ovvero l’insieme dei dolori causati dall’arrivo del ciclo, viene catalogata in primaria o secondaria, a seconda di caratteristiche e cause. Nel primo caso, ci troviamo davanti a sintomi totalmente slegati da patologie, mentre nel secondo, i dolori sono spesso collegati ad altre malattie che possono interessare utero e apparato genitale. Proprio per questo motivo, confrontarsi con il ginecologo di fiducia può aiutare a fare chiarezza e trovare una soluzione per affrontare al meglio il delicato momento mensile.

Gli antidolorifici da banco

I dolori possono diventare insopportabili e debilitare, specie nel caso di dismenorrea secondaria: sia che si tratti di mal di pancia o di emicrania, gli antidolorifici da banco possono aiutare. Ci sono diverse soluzioni, etichette e principi attivi. Puoi chiedere un aiuto nella scelta del medicinale al tuo medico di base oppure al farmacista.

Fare attività fisica

Un terzo consiglio che ci sentiamo di darti è di non pensare di restare sul divano tutto il tempo. Fare attività fisica migliora l’umore, aiutando a liberare endorfine e serotonina, responsabili del nostro benessere psicofisico. Chiaramente potresti sentirti affaticata: per questo motivo, proponiamo di valutare una camminata a passo svelto, una lezione di yoga o di pilates che aiutano a ottenere tutti i benefici e il relax senza stressare ulteriormente il fisico.

Il calore come supporto per stare meglio

Un altro rimedio che possiamo utilizzare arriva dalla saggezza popolare: le nostre nonne lo usavano quando non erano ancora così diffusi i farmaci. Applicare una borsa dell’acqua calda, oppure fare un bagno caldo, può sciogliere i muscoli e le tensioni donando un beneficio praticamente immediato.

Il cioccolato è il tuo migliore amico

Seppur un’alimentazione sana e bilanciata possa aiutare, è bene sapere che il cioccolato può essere un valido alleato nel combattere i dolori mestruali. Tra i rimedi proposti c’è proprio il consumo di qualche cubetto di cioccolato che ci aiuterà con un rilascio di energie a garantire carica e concentrazione. Preferirlo fondente è il suggerimento degli esperti… ma un tocco di golosità male non farà alla tua linea!

Perché l’intensità del dolore varia di mese in mese?

Chi soffre di dismenorrea primaria, spesso cerca rimedi per i dolori mestruali segnalando una diversità di intensità che varia di mese in mese. Molte volte si tende a dare la colpa allo stress, alla situazione psicologica o alla stagionalità ma in realtà dietro all’intensità dei dolori ci sono le molecole delle prostaglandine che possono causare infiammazione, più o meno intensa a seconda della quantità.