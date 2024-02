In questo borgo d’Italia le case sono tutte bianche: spettacolo meraviglioso, dove si trova

L’Italia, meta ambitissima da milioni di turisti: ecco dove si trova uno dei borghi più suggestivi di tutto lo stivale. Un incanto.

Ogni anno l’Italia si riconferma essere una meta particolarmente ambita dai turisti e in modo particolare è il Sud a canalizzare l’attenzione. Come da torto quando si parla, ad esempio, della Puglia – un vero e proprio gioiello dello stivale. Piace per le meraviglie che offre il suo paesaggio, per la sua storia e anche per l’aspetto enogastronomico.

Una culla di culture e di popoli che l’hanno colonizzata e molteplici le testimonianze del suo passato. La Puglia è ricca di beni patrimonio dell’UNESCO, come ad esempio i celebri trulli di Alberobello. E al tempo stesso, come non citare le città barocche quali Lecce.

Puglia, alla scoperta delle meraviglie di Specchia

Parlare della Puglia vuol dire anche parlare di realtà più piccole rispetto alle grandi città. Uno dei comuni più affascinanti è quello di Specchia nel cuore del Salento. Da sempre ha rapito il cuore dei visitatori con il suo fascino senza tempo.

Questo comune rientra nella lista dei Borghi più Belli d’Italia in modo particolare per l’aspetto architettonico. Come non lasciarsi ammaliare dalle sue stradine, dai palazzi storici ovviamente dalle chiese antiche che sono la testimonianza tangibile di un passato ricco di storia. Inoltre, ciò che piace di questo piccolo angolo di paradiso – così è stato definito – e la posizione a dir poco strategica tra i due mari, lo Ionio e l’Adriatico. Attualmente abitata da poco più di 4000 persone, è entrata a far parte anche dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca.

Ma rispondiamo ad alcune domande particolarmente gettonate? Cosa significa Specchia? Perché proprio questo nome? Le origini del nome risalgono al latino e nello specifico al termine termine specula che vuole indicare dei luoghi che sono stati creati con ingegno ed intelletto. Oltre a ciò, questa particolare denominazione trae la sua ispirazione anche da specchie, ossia dei cumuli di pietra che erano stati eretti dall’antica popolazione dei Messapi. Queste strutture venivano utilizzate al fine di controllare il territorio, ma soprattutto per definirne i confini.

Storicamente parlando, la città era conosciuta anche con il nome di Specla Presbiterorum in quanto in passato passato apparteneva ad una comunità del clero. Aleggia nel mistero una leggenda che vede la fondazione della città grazie ad una nobildonna di origini romane, Lucrezia Amendolara. Come accennato precedentemente, specchia si riconferma essere un vero e proprio museo a cielo aperto e i turisti non possono fare a meno che rimanere incantati dai tanti luoghi di interesse del suo centro storico (Castello Protonobilissimo-Risolo, Palazzo Risolo) e ovviamente dalle bellissime case bianche che non fanno altro che confermare il suo fascino e splendore – rendendola una vera e propria cartolina.