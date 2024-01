A che età si diventa anziani: la risposta non è così scontata

Qual è l’età che rende anziani? Al di là del fatto che la “vecchiaia sia una questione mentale”, le parole degli esperti rivoluzionano tutto.

A parlare sono gli esperti del settore, i quali mettono in evidenza una situazione inedita per la maggior parte delle persone. L’età cronologia non corrisponde sempre convenzionalmente all’età mentale. Per cui entrano in gioco molteplici aspetti, dalle attitudini di ognuno, alle aspettative e al vissuto che determina la vita delle persone. Così, salta fuori una concezione che si lega anche ad una riflessione importante attinente la consapevolezza che si ha per gli anziani nel Paese.

La risposta potrebbe risultare semplice, almeno per quanto concerne l’Italia. Infatti, alla risposta si associa ad un’altra domanda: quando si va in pensione? L’età del cambiamento di vita che segna il passaggio all’età matura dal punto di vista lavorativo, dal momento in cui si gode dei contributi e dei sacrifici fatti in gioventù, dovrebbe segnare inequivocabilmente l’evoluzione, ma c’è qualcosa che stona. Per quanto concerne la realtà italiana, c’è molta confusione.

Non si parla tanto delle modalità di gestione del pensionamento, quanto del fatto che l’età “parametro” cambia spesso. C’è chi dice che lavorare fino a 67 anni sia illegale, ma anche chi invece sostiene questa condizione perché “manterrebbe vivi”. Ma cosa dicono gli esperti? Danno un’età specifica che indica che si è anziani!

Come ci si definisce anziani in base all’età? Fuori la verità!

Chi fornisce i dati? E’ tutto frutto si studi e ricerche condotte da parte della Società italiana di gerontologia e geriatria, siglata SIGG. Cosa afferma? E’ l’equipe in questione che ha condotto l’approfondimento, perché avere consapevolezza della propria età, pone la visione di cosa si può fare e quali sono i limiti. Ecco cosa sapere, e perché si è giunti a questa conclusione.

Tutto parte dal fatto che bisogna fare una distinzione: terza età e quarta età. Molti nemmeno conoscono la seconda, ma segna una differenza importante. Infatti, con la prima condizione si fa riferimento ad una situazione di maturità nella quale non si lavora più, ma che fa vivere in ottima salute. La seconda invece, attiene piuttosto al fatto che si vive il pieno decadimento fisico.

La data che conduce alla vecchiaia potrebbe appunto essere quella che va in prossimità della pensione, i 65 anni circa, anche se varia da situazione a situazione, ma a quanto pare non è questa l’età che segna il passaggio.

Infatti, secondo gli studiosi del SIGG che hanno ripreso una ricerca dell’università svedese di Goteborg, dal 2018 la concezione è totalmente cambiata. Questo perché il 65enne di oggi avrebbe un’età mentale e cognitiva più vicina ad 40-45enne. Condizione del tutto differente rispetto ai coetanei del passato. Da cosa dipende? Dal fatto che i 60enni di oggi sono molti più curati, e di conseguenza giungono 75 anni in migliori condizioni di salute, specie quando si tratta di decadimento tipico della quarta età.

Allora, qual è l’età che determina l’anzianità? Si tratta proprio di 75 anni! Che poi la situazione reale muti in relazione alle condizioni vissute dal Paese, dalla cultura, e dall’attitudine di ognuno, è un altro discorso.