Abitudini in palestra, tutti gli errori da evitare per raggiungere i risultati

Molte persone vanno in palestra ma solo poche riescono ad avere costanza nell’allenamento: ecco gli errori da evitare

Le persone alle prese con gli allenamenti si dividono in due categorie: c’è chi ama la palestra e ci trascorre molte ore, non perdendo mai l’occasione di andarci, e chi invece vede l’attività fisica come un vero e proprio peso. Come sempre, gli eccessi sarebbe meglio evitarli: è sicuramente consigliato allenarsi con costanza ma senza eccessi. Sulla base di questo occorrono quindi alcune indicazioni per coloro che non vanno volentieri in palestra.

Scegliere bene la palestra è sicuramente fondamentale per andarci con costanza: è bene quindi non averla lontano da casa, è preferibile che sia attrezzata secondo le vostre esigenze e se fosse anche accogliente non sarebbe affatto male. Quando si scegli la palestra a cui abbonarsi quindi ci sono una serie di fattori da prendere in considerazione, per evitare che dopo poche settimane si smetta di frequentarla. L’allenamento, anche se non estremo, deve essere costante affinché possa portare benefici.

Palestra, gli sbagli che si commettono comunemente

Il primo errore , uno di quelli in cui si incappa più frequentemente, è quello di non avere un piano di lavoro: è bene svolgere un allenamento adeguato alle proprie esigenze ed ai risultati che si vogliono ottenere, senza eccedere col rischio di farsi male; almeno per le prime volte, infatti, è consigliata la presenza di un personal trainer al vostro fianco che è in grado di guidarvi nell’allenamento più adatto a voi.

Un altro consiglio degli esperti riguarda l’esecuzione e la postura: aver fretta nello svolgere gli esercizi non è utili, anzi, potrebbe portarvi ad avere degli infortuni. Svolgere gli esercizi in maniera accurata è quindi cruciale per massimizzare i risultati e ridurre il rischio di lesioni.

Anche indossare le giuste scarpe da ginnastica è importante; le scarpe con suola liscia e senza intersuola non proteggono in modo adeguato il tallone e non garantiscono la stabilità necessaria del piede, non ammortizzano e provocano dolori a ginocchia, caviglie e zona lombare.

Evitare riscaldamento e stretching può causare danni a muscoli ed articolazioni. Focalizzarsi solo su una parte del corpo è sconsigliato, mentre è utile curare, seppur per meno tempo, tutte le parti del corpo. Mai pretendere risultati immediati: solo la costanza vi farà raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Infine è consigliato mangiare bene: mangiare troppo, come mangiare troppo poco, può non portare ai risultati sperati.