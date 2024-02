Acrostico per veri geni: i più bravi trovano la soluzione in soli 10 secondi

Sfida subito le tue abilità con un gioco più difficile del previsto: hai pochissimo tempo per risolvere questo acrostico.

I test sono un’ottima occasione per mettere alla prova le proprie capacità di logica e di intuito, in giochi che richiedono solo pochi secondi e voglia di sfidare se stessi.

Se pensi di essere abbastanza bravo con le parole e hai voglia di sfidare subito tutte le tue abilità, oppure dimetterti alla prova con i tuoi amici, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a capire quali siano le lettere giuste da mettere al posto delle caselle vuote, così da trovare delle parole di senso compiuto.

Per far sì che questo testo sia ancora più difficile da affrontare, devi sapere che avrai un limite di tempo prestabilito da dover rispettare, che corrisponde a solamente 10 secondi. Avrai quindi una sola possibilità per trovare le risposte corrette e dopo che 10 secondi saranno scaduti allora potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e confrontarti con esso così da vedere se i termini a cui avevi pensato corrispondono effettivamente a quelli corretti.

Il test dell’acrostico: e tu lo hai risolto?

Gli acrostici sono dei giochi di enigmistica in cui bisogna riuscire a trovare i termini corretti che corrispondano a una frase di senso compiuto, utilizzando le lettere della parola posta in verticale per trovare le parole orizzontali. Per trovare la soluzione corretta bisogna quindi basarsi anche sul proprio intuito, visto che con così poco tempo a disposizione bisogna pensare molto rapidamente e senza esitazioni. Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità.

Tornando al test vero e proprio, se i 30 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Innanzitutto per poter trovare la soluzione di questo test, bisogna partire dalla prima parola e il termine corretto è foto.

L’altra parola più semplice da indovinare è la terza, visto che si tratta dell’avverbio tanto . dopodiché si può passare alle altre parole e la prima è un verbo per cui basta aggiungere la parte finale per trovare il termine formare, mentre la quarta parola è opinioni. L’ultimo termine misterioso è l’aggettivo indefinito ogni. A questo punto unendo tutte le parole trovate si avrà la frase “formare ogni tanto opinioni”.