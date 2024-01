Addio’ al classico petto di pollo in padella, così è ancora più buono: ricetta semplicissima da preparare in solo 5 minuti

Scopri una ricetta semplice e deliziosa da fare con il petto di pollo: è pronta in soli 5 minuti ed è buonissima.

Se sei stufo del solito petto di pollo alla piastra o in padella, devi assolutamente provare questa ricetta veloce e deliziosa che rende il tuo pollo morbido, filante e gustoso. Inoltre, si prepara in 5 minuti, quindi non dovrai nemmeno perdere troppo tempo nella preparazione.

Questa ricetta, condivisa da @cucinoperpassione, trasforma il classico petto di pollo in un piatto davvero goloso, che darà carattere al tuo pranzo o alla tua cena veloce. Con pochi e semplici passaggi, e aggiungendo del prosciutto e della provola al tuo petto di pollo, potrai preparare un piatto che ti conquisterà.

Scopri la ricetta passo passo per preparare un delizioso petto di pollo con prosciutto e provola. Questa ricetta è da leccarsi i baffi ed è pronta in 5 minuti.

Petto di pollo con prosciutto e provola: la ricetta geniale e veloce

Ecco tutto ciò che serve per preparare un delizioso petto di pollo diverso dal solito e molto gustoso. Bastano pochi e semplici ingredienti per una trasformazione radicale.

Ingredienti:

4 fette di petto di pollo

100 gr di prosciutto cotto

6 fette di provola affumicata

Olio extravergine d’oliva q.b.

100 ml di vino bianco

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 rametto di rosmarino

Qualche foglia di salvia

Procedimento:

Preparazione del pollo: stendere un po’ di olio su un foglio di carta forno posizionato su una teglia. Stendere le fette di petto di pollo e aggiungere l’olio anche sopra. Sistemare nella teglia anche le foglie di salvia ed il rosmarino. Infine, bagnare il tutto con il vino. Prima cottura: infornare in forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per 15 minuti. Una volta pronto salare e pepare le fettine. Stendere su ogni fetta il prosciutto cotto e la provola. Bagnare la provola con il sugo di cottura che si trova nella teglia. Ultima cottura: infornare nuovamente il tutto e far cuocere per 5 minuti, finché il formaggio non si sarà sciolto alla perfezione.

Note: per un tocco di freschezza in più, si può aggiungere anche qualche fetta di pomodoro fresco o olive nere. Si può personalizzare in infiniti modi, quindi sperimenta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Benetti – Cucino per Passione (@cucinoperpassione)

Ecco pronto il tuo delizioso petto di pollo con prosciutto e provola, una ricetta diversa dal solito pollo in padella, che ti conquisterà. Gustoso, veloce da preparare e dalla consistenza filante, questo piatto ti salverà la cena o il pranzo. Sperimenta con gli abbinamenti e vedrai che non potrai più farne a meno.