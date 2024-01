Al Bano Carrisi, il dramma che ha coinvolto il cantautore: spunta il suo grande nemico

Albano Carrisi e il dramma che ha stravolto completamente la vita e la carriera del cantautore: nessuno poteva crederci

Uno dei cantautori che nel corso della sua carriera risulta essere uno degli artisti musicali tra i più apprezzati in tutto il mondo è lui, il grande Albano Carrisi. Nel corso della sua carriera, infatti, è riuscito a incantare il pubblico in più situazione come lo scorso anno al Festival di Sanremo con il medley insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Recentemente, però, Albano è stato coinvolto in una faccenda molto spiacevole: andiamo a vedere cosa è accaduto al cantante.

Originario di Celino San Marco, paesino in Puglia dove attualmente vie, giovanissimo con tanti sogni nel cassetto decide di trasferirsi a Milano in cerca di fortuna. Comincia, così, a lavorare presso il ristorante Il Dollaro e, notato da Pippo Baudo e Pino Massara, riesce ad ottenere il suo primo contratto discografico.

Il primo esordio del cantante è stato Nel Sole che, in poco tempo diventa anche un musicarello. Sul set dell’omonimo film, fa la conoscenza della bellissima Romina Power del quale si innamora perdutamente. Nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie, il cantante e Romina cominciano una meravigliosa storia d’amore che si trasformerà anche in un sodalizio artistico mai dimenticato dal pubblico.

I due come coppia artistica sfornano successi intramontabili come Felicità, Ci sarà e Nostalgia Canaglia. La coppia forma una bellissima famiglia anche se, dopo l scomparsa della primogenita Ylenia in circostanze misteriose i due si separano mantenendo un rapporto sereno.

Nonostante il successo, Albano è stato coinvolto in una faccenda davvero spiacevole e solo ora spunta chi è il suo più grande nemico.

Albano Carrisi e il retroscena inedito: ecco di che si tratta

Nonostante Albano sia un grandissimo cantautore che, ancora oggi, riesce a coinvolgere con la sua musica anche i giovanissimi, nel tempo ha dovuto affrontare una faccenda davvero molto complicata che ha sconvolto proprio tutti: si tratta dell’accusa di plagio a Michael Jackson che, a detta del Carrisi, avrebbe copiato il suo brano I cigni di Balaka, che Al Bano incise nel 1987 insieme a Romina Power nell’album Libertà!.

Tutto partì con l’ascolto di Yari Carrisi della canzone di Michael Jackson, Will You be there notando una certa somiglianza con quella di suo padre. Il pezzo di Michael fu inciso e pubblicato nel 1991, 4 anni dopo del brano di Albano e Romina.

In seguito alla denuncia di Albano, nel 1994 la Pretura Civile di Roma ritirò il disco dal mercato italiano, costringendo la Sony a stampare una nuova edizione dell’album senza Will You Be There. Durante la prima udienza, venne chiamato Ennio Morricone come consulente per chiedere se si trattasse di plagio o meno.

Dopo qualche mese, il Tribunale di Milano stabilì che non si trattava di plagio poiché il brano di Michael Jackson era ispirato ad altri brani di blues privi di diritti d’autore come Tell Hope, Bless You e Just Another Day Wasted Away. In conclusione, Albano fu condannato a pagare tutte le spese processuale avendo dato lui inizio alla sentenza.