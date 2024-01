Alba Parietti, nuova chirurgia in vista? Il video (inedito) dal medico, cosa ha deciso di fare

Alba Parietti cede ancora alla chirurgia estetica? Il video sul web ha scatenato le reazioni dei fan, ecco finalmente la verità.

Tra i volti più amati della televisione italiana spicca senza alcun dubbio anche quello di Alba Parietti. La rinomata showgirl originaria del Piemonte vanta all’attivo una carriera tra le più ricche e longeve di tutti i tempi, complice non solo la bellezza mozzafiato ma anche la simpatia incredibile che da anni ormai la contraddistingue.

Con il tempo la Parietti ne ha fatta di strada, arrivando a conquistare i cuori di moltissimi italiani non soltanto per il fascino irresistibile ma anche per il talento che ha dimostrato di avere. Conduttrice, attrice, cantante e chi più ne ha più ne metta, negli anni la splendida Alba si è affermata come una vera e propria icona del piccolo schermo.

Oggi tutti conoscono Alba Parietti che, all’età di 62 anni, sfoggia ancora un fisico da modella. Per la splendida artista torinese il tempo sembra essersi fermato e, a confermarlo, sono i tantissimi fan della showgirl che restano ancora senza parole per la sua bellezza senza paragoni. Eppure la Parietti non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma c’è un video sul web che farebbe pensare ad un nuovo intervento in vista. Di che cosa si tratta?

Alba Parietti, la confessione sulla chirurgia estetica è virale

Come già accennato, la Parietti non ha mai negato di essere finita sotto i ferri per perfezionare la sua già straordinaria bellezza. A confessarlo è stata la stessa showgirl che, ospite a Belve, ha parlato proprio del suo rapporto con la chirurgia. Secondo quanto riportato da ilmattino.it, la Parietti ha confessato ai microfoni di Francesca Fagnani di essersi operata al seno e alle labbra. La splendida Alba, però, ha anche smentito tutte le voci che la vorrebbero ritoccata anche nel lato b e nelle gambe.

Proprio le famosissime gambe della Parietti, che hanno fatto sognare intere generazioni a partire dagli anni ’80, sono le protagoniste di un video apparso di recente online. Nel filmato si sente la bella Alba parlare con un dottore a proposito delle sue gambe. Tra una battuta e l’altra, il professionista ha smentito ogni ritocco della showgirl alle gambe, come aveva assicurato lei stessa a Belve.

Classe 1961, Alba Parietti figura tra le icone indiscusse della televisione italiana. Amatissima anche sui social, qui la showgirl piemontese non manca mai di comunicare con i tantissimi fan che la seguono, per mezzo sia delle foto che dei video pubblicati. Qui la Parietti si mostra nei diversi momenti della sua vita, divisa tra il lavoro in tv e il tempo libero in famiglia e con gli amici.