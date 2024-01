Alberto Matano, weekend d’amore e non solo: dove è stato pizzicato il giornalista con il marito Riccardo

Il fine settimana è il momento giusto per godersi gli affetti, il conduttore lo ha trascorso insieme alla sua dolce metà e agli amici.

Era il 2022 quando in un’intervista rivelò di essere innamorato perso del suo compagno, dichiarando tra l’altro di volersi sposare. Pochi mesi dopo, a giugno, Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno pronunciato il fatidico ‘sì’.

La loro è una storia che va avanti ormai da oltre 15 anni ma il conduttore de La vita in diretta ha trovato solo di recente il coraggio di uscire allo scoperto. Anche se ammette: “Sono sempre stato libero. Tutte le persone con cui lavoravo, dai direttori ai colleghi di redazione, conoscevano Riccardo”.

E proprio con lui ama passare i fine settimana, come quello appena trascorso. Per l’occasione, complice la splendida giornata, hanno deciso di concedersi un momento di relax assoluto. Le foto pubblicate su Instagram sono la testimonianza di quanto la loro relazione proceda a gonfie vele, l’intesa è ancora altissima. E non solo, perché c’è stato spazio anche per gli amici, è bastato un pianoforte per creare l’atmosfera giusta.

Alberto Matano e Riccardo Mannino ‘staccano’ alle terme, poi la festa

Deus ex machina fu Mara Venier, a far scattare la molla tra Alberto Matano e l’allora compagno Riccardo Mannino è stata proprio la Zia d’Italia. Il conduttore de La vita in diretta al settimanale Oggi diceva: “Una sera eravamo a cena e lei ha cominciato a dirci: ‘Ma cosa aspettate a sposarvi? La ringrazio ancora perché è stato il clic che mancava per portarci a questo passo”.

Il matrimonio si è rivelato solo l’ennesimo traguardo per una coppia che ha feeling da vendere, lo dimostrano anche le ultime foto postate dallo stesso Matano sul suo profilo Instagram. Hanno sfruttato l’incredibile giornata di sole per rilassarsi alle terme di Saturnia, tra l’aperitivo a bordo piscina, le colline verdi, le pecore e… (sul tablet) Jannik Sinner!

Il fine settimana si è concluso alla grande, una festicciola attorno al pianoforte: il presentatore si scatena sulle note di Sexy Tango di Fabio Concato. In didascalia scrive “WeWeekend” e non c’è alcun dubbio sul fatto che se lo sia goduto fino in fondo.