Alessandro Borghese e il gatto influencer, quanto costa il suo Tokyo: razza e prezzo

Così come il suo padrone, anche il gatto di Alessandro Borghese è famosissimo: ecco tutto quello da sapere su queste razza.

Alessandro Borghese è uno dei fondi della televisione italiana più apprezzati e ammirati, sia per via dei suoi modi sempre gentili e rispettosi, sia per il fatto che sia sempre positivo e sorridente.

Nella sua famiglia non è l’unico a essere così famoso e conosciuto, visto che anche il suo gatto Tokyo è davvero apprezzato da tutti i fan e ha una pagina di Instagram completamente dedicata a lui, ossia @tokyoborghese, che conta più di 16 000 follower. Alessandro pubblica diverse foto assieme al suo adorato amico a quattro zampe e ogni volta il musetto del suo Tokyo è sempre più adorabile. Tokyo nello specifico è un gatto della razza Exotic Shorthair, dei gatti decisamente belli e adorabili.

La razza Exotic Shorthair: ecco tutto quello che c’è da sapere

I gatti della razza Exotic Shorthair sono contraddistinti soprattutto per via della forma del loro muso, visto che è abbastanza schiacciato e gli occhi tendono a essere più ravvicinati tra di loro. Così come si può intuire dal nome stesso, si tratta di un gatto con il pelo corto, che è perfetto per la vita da appartamento, visto che preferisce dei ritmi di vita tranquilli e tende a essere abbastanza pigro, anche se socializza molto volentieri con le persone che conosce.

Nel caso in cui si decidesse di prendere con sé questo gatto, però, bisogna stare particolarmente attenti e cercare di farlo muovere il più possibile, visto che ha una naturale tendenza a ingrassare. Un’altra curiosità relativa a questa razza è il fatto che si tratti di un incrocio e di una selezione recente e le sue origini si possono trovare negli Stati Uniti durante gli anni ‘60 e più nello specifico gli standard di questa razza vennero definiti nel 1967. Inoltre, lo Exotic Shorthair ha dei tratti in comune con i persiani e i British Shorthair, come per esempio il tipo di mantello.

Per quanto riguarda la sua salute e la cura, bisogna sapere che questo gatto sia uno dei più longevi visto che la sua vita media si aggira intorno ai 14 anni circa. Visto che come anticipato tende ad ingrassare, bisogna evitare di dargli troppo da mangiare e mantenere una dieta sana ed equilibrata. I suoi occhi tendono a essere abbastanza delicati e bisogna quindi effettuare dei controlli regolari, e il pelo va spazzolato almeno due volte alla settimana. Infine, per quanto riguarda il costo, può costare dei 400 ai 900 euro.