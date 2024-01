Allenamenti per tornare in forma, ecco i quattro esercizi a cui non devi rinunciare

Per rimettersi in forma o tornare alla propria silhouette ci sono degli esercizi che non possono mancare durante l’allenamento: ecco quali

Tornare in forma dopo le festività natalizie è la priorità di molti (se non di tuti!). Anche se siamo solo a gennaio, la prova costume sembra essere dietro l’angolo per i più fissati con il fitness ed ecco quindi che gli allenamenti iniziano ad essere costanti anche per coloro che amano poco l’attività fisica.

Tra i buoni propositi del nuovo anno ci sono indubbiamente quelli che hanno a che fare con la palestra e così in questo periodo tanti ritornano ad allenarsi con impegno e costanza. Molto spesso però capita di non avere tempo per stare troppe ore in palestra e così è bene ritagliarsi del tempo anche a casa, pur di non perdere la seduta di allenamento.

Che si scelga la casa, la palestra o il parco, quello che è certo è che almeno una mezz’ora di attività fisica al giorno può dare risultati importanti sia per il corpo che, soprattutto, per la salute. Sulla base di questo quindi scopriamo quali sono gli esercizi che non possono mancare in una corretta routine di fitness.

I 4 tipi di attività fisica fondamentali per la salute

Al giorno d’oggi non è necessario recarsi in palestra per allenarsi ma è bene affidarsi a degli esperti se si vogliono fare esercizi utili, in grado di dare buoni risultati senza farsi del male e procurarsi infortuni. A tal proposito, i ricercatori della prestigiosa università di Harvard hanno messo nero su bianco i 4 tipi di attività fisica fondamentali per la salute. Si tratta di allenamenti completi, che possono dare numerosi benefici e sono importanti anche per coloro che amano una disciplina e faticano a cimentarsi in altre attività.

Tra le attività che non possono mancare quando ci alleniamo, c’è quella aerobica, che aumenta il battito cardiaco e allena la respirazione; inoltre è fondamentale per la salute generale del nostro corpo. Altrettanto importante è allenare la forza, visto che, soprattutto con l’avanzare dell’età, si tende a perdere massa muscolare. E’ bene inoltre fare stretching, per mantenere la flessibilità e allontanare il rischio di crampi, dolori muscolari, stiramenti e problemi articolari. Infine, da non trascurare, anche l’equilibrio; ci rende più stabili e previene il rischio di cadute, dettaglio non trascurabile soprattutto quando non si è più giovanissimi.