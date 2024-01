Amadeus, la moglie Giovanna svela un suo segreto intimo: tutti senza parole

Aspetti inediti, aneddoti mai emersi sulla sua vita lontano dalla tv. Il conduttore viene raccontato da chi lo conosce meglio di tutti

Era il lontano 2003 quando si conobbero in studio a L’Eredità, lui ovviamente al timone del game show mentre lei era tra le ballerine – c’è chi dice fosse la più talentuosa. Ne è passato di tempo da allora, oltre vent’anni, e la carriera di entrambi si è trasformata. Amadeus è ormai una delle colonne portanti del palinsesto Rai, con quattro conduzioni del Festival di Sanremo alle spalle – e un’altra in arrivo – invece Giovanna si è allontanata dai riflettori.

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Libero qualche tempo fa, proprio la donna ha avuto modo di parlare del suo addio definitivo al ballo in televisione: “Ho smesso quando è nato Josè anche perché a una certa età o fai la coreografa e apri una scuola di danza”. Loro figlio è nato il 18 gennaio del 2009, a luglio dello stesso anno decisero di salire all’altare per pronunciare il fatidico ‘sì’.

Giovanna racconta il suo Amadeus: “Lui pensa sempre a…”

“È sempre molto impegnato anche in casa, al punto che devo togliergli le cuffiette per parlarci. Però un momento per le partite o per José lo trova sempre”, è così che descrive la vita recente di Amadeus sua moglie Giovanna Civitillo in una lunga intervista ai microfoni di Libero. E non solo, perché all’interno della chiacchierata col quotidiano c’è spazio anche per dettagli inediti sul celebre conduttore.

In un passaggio, infatti, la 46enne non risparmia i particolari descrivendolo così: “Siamo entrambi ansiosi e apprensivi ma Amadeus più di me. Pensa sempre ai pericoli che ci possono fuori e teme per la salute”. La coppia, nonostante tutto, rimane salda e il loro legame è più solido che mai sia a livello personale che professionale. E chissà se il direttore artistico del Festival di Sanremo si concederà una pausa per dedicarsi alla famiglia dopo la quinta stagione di seguito.

In realtà era stato proprio lui qualche settimana fa ad aprire alla possibilità di mettersi ancora una volta alla guida della kermesse per la 75esima edizione. Quel che è certo è che ascolterà la proposta della Rai.