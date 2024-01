Amedeo Minghi, dal successo musicale alla sparizione: ecco che fine ha fatto il cantante di Vattene amore

Amedeo Minghi che fine ha fatto, dopo il grande successo non si vede da troppo tempo. Cerchiamo di capire che cosa sta facendo il cantante.

Oggi Amedeo Minghi ha 75 anni e la sua carriera e il suo successo parlano per lui, nel corso della sua esperienza professionale è riuscito a realizzare 17 album in studio, 5 live, 5 raccolte e 1 ep, a cui si aggiungono ben 26 album più tantissimi brani firmati come autore o produttore.

Insomma un grande risultato che è proseguito con in particolare alcuni brani che tra i tanti hanno spiccato in modo particolare e che di fatto hanno segnato e segnano ancora la storia della musica italiana, attraversando tantissime generazioni di persone di tante fasce di età.

Eppure la domanda che sorge spontanea e che è impossibile da chiedersi è la seguente: che fine ha fatto? E’ davvero tanto il tempo che è trascorso dalla sua ultima apparizione in tv. Cerchiamo di scoprire qualche cosa in più.

Amedeo Minghi che fine ha fatto? Ecco la sua ultima apparizione in tv

Insomma, i suoi fan e non solo non smettono di sentire la sua mancanza e se da un lato la sua musica è sempre presente nella loro vita, quello che tutti quanti vorrebbero è anche tornare a vederlo con maggiore assiduità in televisione, luogo dal quale manca da diverso tempo.

Poco meno di due anni fa, infatti, Amedeo Minghi ha pubblicato Navi o Marinai, si tratta del suo ultimo singolo che ha scritto insieme con Andrea Montemurro, volto simbolo del celebre Roma Music Festival, si tratta di quella che per il momento appare essere la sua ultima canzone in cui in pratica ha ripercorso tutta la sua carriera.

Ma non è finita qua, anche dal suo profilo Instagram si vede come grazie alla sua musica sia tornato a calcare prestigiosi palcoscenici anche grazie alla collaborazione di grandi artisti della storia della musica italiana come Renato Zero e Michele Zarrillo.

Per quello che invece riguarda il suo impegno in televisione, nel 2020 è stato ospite del Festival di Sanremo tornando su quel palco dell’Ariston calcato moltissime volte in carriera e che lo ha visto anche trionfare, ma tra le sue ultime apparizione in tv ci sta il giorno in cui ha ricevuto la residenza onoraria che l’artista a ricevuto a Cortina, con la consegna del premio Raponzolo d’argento all’hotel Miramonti Majestic. Chi lo sa che prima o poi non possa tornare anche in televisione.