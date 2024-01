Amici, arriva la notizia che nessuno voleva leggere: purtroppo è tutto vero

Dopo giorni di ipotesi e rumors, è arrivata la notizia che nessuno voleva leggere: cosa sta succedendo ad Amici?

Ormai da diversi giorni non si fa che parlare dell’uscita di Mew e Matthew dalla scuola di Amici. Se però l’abbandono dell’ex allievo di Anna Pettinelli non sembra stupire più di tanto, tant’è che lo stesso cantante aveva cominciato a manifestare un certo malessere all’interno del programma.

Tutt’altro discorso riguarda proprio Mew che era tra le favorite del pubblico. Molti, infatti, non solo erano convinti che sarebbe arrivata al serale, ma che addirittura avrebbe vinto.

Insomma, una strada spianata per l’allieva di Lorella Cuccarini che però ha lasciato tutti di sasso. Nessuno, infatti, si aspettava che avrebbe abbandonato Amici e i famigerati “motivi personali” anziché placare la polemica l’hanno fomentata. Se c’è stato chi ha ipotizzato che i due ragazzi siano stati cacciati, c’è stato anche chi da sempre ha sostenuto come Mew abbia deciso di seguire Matthew fuori per amore. Ma come stanno davvero le cose?

Amici, tutta la verità su Mew e Matthew: cosa è successo ai due ex allievi

L’esperta di gossip Deianira Marzano sui social ha pubblicato un messaggio ricevuto da un suo follower che non lascia dubbi rispetto all’abbandono di Mew e Matthew. Dopo tante speculazioni sulla vicenda, infatti, il bigliettino di addio della cantante aveva fatto presagire cosa l’avesse spinta davvero a lasciare il programma. “Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente“, aveva scritto Mew e oggi arriva la conferma che nessuno voleva leggere, specialmente i fan della giovane.

Nel post pubblicato da Deianira Marzano, infatti, pare proprio che Mew abbia deciso di abbandonare Amici per seguire il suo fidanzato. In altre parole, avrebbe assecondato la volontà di Matthew di uscire, rinunciando però al suo grande sogno e facendo arrabbiare tutta la sua famiglia, non solo i fan del programma. “Deia noi conosciamo gli zii della ragazza”, si legge nel messaggio. “E comunque si dice che pare abbia lasciato proprio per questo motivo”.

“Che dire, dispiace molto lei, era brava e poteva arrivare fino alla fine… mannaggia questi giovani si perdono le migliori occasioni, dicono che la famiglia di lei pare sia arrabbiata giustamente“. Insomma, l’amore avrebbe avuto la meglio anche su un’occasione irripetibile com’è Amici. Va detto però che si tratta di voci non confermate dai diretti interessati.