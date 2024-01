Anna Pettinelli, il gesto della figlia Carolina è quello che tutte le mamme sognano

Tutte le mamme vorrebbero un gesto come quello di Carolina nei confronti di sua mamma: ecco che cosa ha fatto per lei.

Quando si è madri si prova un bene immenso nei confronti dei propri figli e tutto quello che si desidera è vederli crescere sereni e poterli ricevere lo stesso affetto da parte loro, ed è proprio ciò che Carolina, la figlia di Anna Pettinelli ha dimostrato.

Il 28 gennaio è stato il compleanno della conduttrice radiofonica e opinionista Anna Pettinelli, che ha compiuto 67 anni, e sua figlia ha fatto un bellissimo gesto nei suoi confronti, facendo nascere un sorriso sul volto di tutti i suoi follower e scaldando il cuore di tutte le madri, che hanno apprezzato particolarmente il modo in cui ha espresso i suoi auguri. Infatti il messaggio di Carolina è pieno di amore nei confronti di una donna l’ha come sua mamma che l’ha ispirata durante tutta la sua crescita, e alla fine non manca un tocco di simpatia che ha strappato una risata.

Il messaggio di Carolina a sua mamma: ecco la dedica

Anna Pettinelli, come ha anticipato, è una conduttrice radiofonica e italiana, la cui carriera ha iniziata fin da giovanissima, da quando all’età di 16 anni ha iniziato a lavorare per alcune radio locali in Toscana. È diventata conosciuta negli anni ‘80 grazie alla conduzione di trasmissione televisive sulle reti della Rai. Durante il corso degli anni ha condotto diversi programmi, come un talk show notturno su Telemontecarlo, è stata opinionista per Pomeriggio 5, per il programma Maria De Filippi, Temptation Island Vip e tanti altri.

Sua figlia Carolina è nata nel 1992 e la sua più grande passione è il canto. Ha partecipato al programma The Voice 2014, avvenendo eliminata all’undicesima puntata, per poi trovare uno spazio nel programma Domenica In. Proprio Carolina ha pubblicato sui social un messaggio per il compleanno della mamma, in cui ha espresso in poche parole tutta la gratitudine che prova nei suoi confronti, per essere una donna “intelligente, capace e libera”.

Carolina afferma di ritrovarsi a utilizzare bene o male sempre le stesse parole ma al tempo stesso di essere sincera nel scegliere proprio quelle, e al tempo stesso spera di poter diventare una donna di valore proprio come lei. Infine conclude il tutto con una battuta in cui chiede alla mamma di condividere i contatti di Dorian Gray, a confermare che nonostante abbia 67 anni il suo aspetto sia sempre bellissimo e giovanile.