Anna Tatangelo, frecciatina social a Gigi D’Alessio? La frase choc gela tutti i fan

Anna Tatangelo lancia una nuova frecciatina a Gigi D’Alessio? Il gesto sui social gela tutti i fan: ecco la frase choc.

Il rapporto tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è sempre stato molto altalenante. Tra liti, crisi, ritorni e poi il burrascoso addio. Entrambi in una prima fase aprivano non avere buoni rapporti, ma poi le cose si sono sistemate, tranne che per questa nuova frecciatina: cosa sta succedendo?

Non è di certo una donna che le manda a dire Anna Tatangelo che, sia nella vita privata che in quella professionale, non si è mai tirata dietro quando si è trattato di dire quello che pensava. Al centro del gossip fin dall’inizio della propria carriera, Lady Tata ha avuto una storia traballante con Gigi D’Alessio, durata 12 anni. I due non si sono mai sposati, ma hanno avuto un figlio, Andrea, che ne ha 13. Dopo il loro definitivo addio i rapporti non erano dei migliori, poi è arrivato un periodo di calma. Solo poco fa però la cantante ha lanciato una frecciatina social che subito ha fatto pensare al suo storico ex: vediamo cosa ha detto.

Anna Tatangelo lancia una frecciatina a Gigi D’Alessio? Ecco cosa è emerso sui social

La rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata al centro del gossip per diversi anni. Lui si è rifatto una vita quasi subito con la compagna, Denise Esposito, con la quale ha avuto il quinto figlio, Francesco, che ora ha quasi 2 anni. Lei invece ha provato ad andare avanti prima con il rapper Livio Cori, con il quale non è finita bene, e poi con il modello più giovane di 10 anni, Mattia Narducci, con il quale vive un’appassionante storia d’amore. Tra Anna e Gigi inizialmente le cose non andavano benissimo.

Dopo una prima rottura i due ci riprovarono per poi lasciarsi poco dopo. Probabilmente proprio a questo si riferiva la cantante di Sora sui social, quando la sua sua risposta ai follower è apparsa come una vera e propria frecciatina all’ex. Le sue parole hanno fatto subito pensare alla storia più importante della sua vita ovvero al padre di suo figlio Andrea: ecco cosa ha detto.

Anna Tatangelo è solita rispondere ai follower che le fanno tante domande sui social e così alla domanda “Una cosa che non rifaresti” ha detto: “Insistere con alcune persone”. I fan chiaramente hanno subito pensato che si riferisse a Gigi D’Alessio proprio perché i due hanno provato più di una volta a ricostruire la loro relazione. La verità non la sappiamo, forse la Tatangelo si riferiva a uno dei suoi ex oppure a un’altra persona che non c’entra nulla con l’amore.

Quello che sappiamo oggi della relazione tra Anna e Gigi l’ha dichiarato proprio lei in una recente intervista a Verissimo. L’artista ha ringraziato il suo ex per come l’ha aiutata ad affrontare la malattia della mamma. Questo ci dice che le cose tra di loro oggi vanno molto meglio, sicuramente per il bene di Andrea, il figlio che hanno insieme.