Annalisa cambia look prima di Sanremo, stavolta ci ha dato un taglio netto: il suo nuovo volto

Annalisa si mostra con un look totalmente diverso dal solito e lascia i suoi tantissimi fan senza parole, prima di Sanremo ci ha dato un taglio.

Tra qualche settimana Annalisa si esibirà di nuovo sul famoso palco dell’Ariston, parteciperà infatti alla nuova edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Sinceramente’ e i suoi tantissimi e affezionati fan non vedono l’ora di ascoltare la nuova canzone.

Da quando ha partecipato alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2011 l’amatissima cantante ha conquistato un successo davvero pazzesco. Nel noto talent show dimostrò sin dall’inizio di avere un incredibile talento, non si aggiudicò lei la vittoria ma da quel momento si è fatta sempre più spazio nel mondo della musica. Specie negli ultimi tre anni con i suoi brani ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, i suoi tantissimi fan la adorano.

Anche sui social il suo seguito è in continuo aumento, sul suo profilo Instagram ad oggi vanta 2,1milioni di follower e questi non si stancano mai di manifestarle affetto e sostegno. Oltre ad incantare tutti con la sua splendida voce Annalisa lascia continuamente i fan a bocca aperta anche con la sua strepitosa bellezza. Negli anni il suo look è decisamente cambiato, diventando sempre più seducente e meravigliosa.

Nuovo taglio di capelli per Annalisa? La cantante ha stravolto il suo look

Più volte l’amatissima cantante si è mostrata con look totalmente diversi da come siamo abituati a vederla, abbandonando la sua bellissima chioma rossa per sfoggiare tagli cortissimi, in quelle occasioni però indossava sempre delle parrucche. Questa volta ha davvero stravolto il suo look?

In vista della prossima partecipazione al Festival di Sanremo Annalisa ci ha dato un taglio netto? Un video pubblicato sul profilo Instagram @vincenzonalistyle la ritrae con i capelli cortissimi, non è però chiaro se siano legati o se abbia davvero cambiato look.

In qualsiasi modo decide di mostrarsi la favolosa cantante riesce sempre ad ammaliare tutti coloro che la seguono e la amano, per i suoi tantissimi fan infatti è sempre uno schianto. Questi l’hanno sempre spronata a cambiare davvero look quando in passato si è mostrata con tagli corti, sono infatti in molti a pensare che starebbe benissimo anche così.

Annalisa ha ascoltato i consigli dei suoi seguaci e ha stravolto il suo look o la vedremo ancora con la sua splendida chioma lunga e rossa? Di sicuro in qualunque modo si presenterà sul palco dell’Ariston farà impazzire tutti, è bella da svenire.