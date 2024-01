Antonella Mosetti, ma cosa dici? “Con questa faccia da zozza…”

Rivelazioni a dir poco scioccanti quelle che ha rilasciato Antonella Mosetti nel corso di una intervista radiofonica a ‘La Zanzara’

Oramai non si sta parlando d’altro, nel mondo del gossip, se non delle ultime rivelazioni rilasciate da Antonella Mosetti. Un volto storico della televisione italiana, in particolar modo negli anni ’90, grazie agli esordi su “Non è la Rai“, “Beato tra le donne” ed altri programmi targati Mediaset. L’ultima sua partecipazione in tv è stata qualche anno fa quando era una delle concorrenti (insieme alla figlia) del “Grande Fratello Vip“.

Come annunciato in precedenza, però, hanno fatto decisamente molto rumore le sue parole che ha rilasciato nel corso della trasmissione radiofonica “La Zanzara“, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Adesso, però, quel mondo della televisione che l’ha lanciata e fatta conoscere al grande pubblico non le piace più. Anzi, a dire il vero non sente alcun tipo di mancanza né altro visto che ha ricevuto moltissime delusioni.

Queste sono alcune delle sue considerazioni a riguardo: “Non faccio più la televisione, ho lavorato con chiunque, con Irene Ghergo e Gianni Boncompagni, ho lavorato con Mike Bongiorno, mi hanno proposto altri reality da anni ma mi rompo a farli perché non li amo“. Purtroppo anche lei (come altre sue colleghe) quando era più giovane aveva avuto delle molestie da parte di un importante personaggio dello spettacolo. Si trattava di un famoso regista: “Era un grandissimo nel suo campo. Mi molestò e morì poco dopo“.

Antonella Mosetti, dalla tv ad Onlyfans: “10mila euro per il nudo”

In questo periodo, però, è “impegnata” decisamente in altro. Anche lei, come altri personaggi dello spettacolo, ha deciso di sposare il “progetto” chiamatosi ‘Onlyfans‘. Un programma che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Una vera e propria fortuna per lei. Anzi, un lavoro visto che ci ha tenuto a ribadire: “Grazie ad OnlyFans ci mangio“. Nel caso in cui un utente ha il forte desiderio di vedere un nudo integrale della Mosetti allora deve mettere mano al portafoglio.

Anzi, in questo caso, effettuare un importante bonifico: “Servono almeno 10mila euro. Se vogliono vedere soltanto il seno la metà“. Poi ha continuato dicendo: “Guadagno grazie ai social e soprattutto alla mia immagine. Non mi reputo una influencer, ma con le t***e, il c**o e la faccia da zozza guadagno moltissimo. Lo fanno tutte e porta lavoro. Con quello mantengo mia figlia. Non posso dirvi quanto guadagno, ma sono tra le prime creator al mondo. Non lo dico altrimenti mi arriva la Finanza a casa“.

In conclusione si è soffermata sui suoi amori passati e non solo: “Sono stato sette anni con Aldo Montano ed è stato l’unico amore importante della mia vita. Poi l’ho data sempre a quelli sbagliati, mai a quelli giusti. In televisione non l’ho mai data a quelli giusti e l’avrei data volentieri, ma purtroppo sono tutti vecchi quelli di Rai e Mediaset. Se voi siete potenti (riferimento ai conduttori della trasmissione radiofonica, ndr) ve la do“.