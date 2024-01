AO, Sinner il ‘paperone’ del tennis: quanto ha guadagnato fino ad ora?

Australian Open, Jannik Sinner il “paperone” del tennis: quanto ha guadagnato fino ad ora il nativo di San Candido

E’ il suo momento. E’ il suo periodo. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Non si vince così, dal nulla, un Australian Open. Jannik Sinner ci è riuscito ed a 22 anni ha coronato uno dei suoi più grandi sogni. Questo, ovviamente, non può che essere uno dei primi tanti step che effettuerà nel corso della sua lunga e (sicuramente) importantissima carriera nel tennis. Nella mattinata di domenica, in quel di ‘Melbourne Park‘, il nativo di San Candido ha avuto la meglio nei confronti del russo Daniil Medvedev.

Una gara pazzesca e vinta in rimonta dopo essere stato sotto per ben due set. Una vittoria che, ovviamente, gli ha fruttato non solo riconoscenze da tutto il mondo ma anche un bel po’ di soldi che ha messo in tasca. Quanto ha guadagnato, fino a questo momento, l’atleta? Non solo con la vittoria del famoso torneo australiano di ieri, ma in generale: una cifra assolutamente da urlo.

AO, quanto ha guadagnato Sinner fino ad ora?

A 22 anni è già nella storia. Come annunciato in precedenza, però, il suo obiettivo non è assolutamente quello di fermarsi ma di continuare ad andare avanti e conquistare altri trofei e molto altro. Oltre ad aumentare il ranking in classifica di conseguenza aumenta anche il suo fatturato. Tanto da diventare uno dei “paperoni” di questo meraviglioso sport. Con la vittoria dell’Australian Open ha intascato quasi 2 milioni di euro (per la precisione 1,91).

Senza dimenticare i 38 che ha intascato lo scorso anno. Totale? Ben 40 milioni di euro guadagnati complessivamente da parte dell’atleta azzurro. Finita qui? Neanche per sogno visto che bisogna considerare anche i premi conquistati sul campo. In totale ne ha incassato ben 13 milioni e mezzo (tra questi anche i guadagni della Coppa Davis vinta dalla nazionale azzurra). Da non dimenticare gli sponsor (20 milioni di euro), apparizioni in tv e molto altro ancora legato al tennis.

Con la Nike ha firmato un contratto, di dieci anni, dal valore di 150 milioni di dollari. Altri 5 milioni di euro con accordi con grandi marche come: Gucci, Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini e Intesa Sanpaolo. Insomma, oltre ad essere campione sul campo lo è anche per questioni economiche. Davvero non male.