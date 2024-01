Apple fa la storia, concorrenza distrutta: è la prima volta che accade

Apple è forse l’azienda più famosa al mondo nel campo dei dispositivi ma non ha mai ottenuto del tutto il primato ufficiale, fino ad oggi.

Negli anni ha saputo costruire ed ampliare il successo proponendo prodotti e device di qualità ma anche molto costosi. Quindi si è sempre distinta sia per i limiti imposti che oggi stanno cambiando a causa delle nuove leggi in Europa ma anche per quanto riguarda proprio la fascia alta. Ha scelto di collocarsi in questo range e quindi ha chiuso ogni altra possibilità.

Nonostante questo fare “elitario” per certi versi, i prodotti sono ampiamente venduti. Ad oggi però la situazione non solo si attesta e quindi riconosce valore al lavoro svolto ma decreta il vincitore assoluto dopo anni di dominio da parte di Android.

Apple, per la prima volta sul podio ufficiale

Il mercato della telefonia mobile ha sempre avuto due capisaldi, da un lato Samsung e dall’altra Apple. I prodotti Samsung sono stati sempre i più venduti per tipologia ma anche fascia di prezzo, avendo spaziato in questo caso con prodotti da quelli meno costosi a quelli più impegnativi. La notorietà delle aziende non cambia e si può sicuramente equiparare considerando che Samsung produce qualunque cosa, molto più di Apple, ma oggi quello che è cambiato a quanto pare è il mercato.

Il numero di vendite di dispositivi Apple ha superato, per la prima volta, quello di Samsung. Non è solo un fatto di qualità, riconoscibilità del brand e prezzi a quanto pare ma c’è qualcosa che sta effettivamente cambiando e per questo gli analisti hanno svolto analisi approfondite per capire di cosa si tratta e come gestirla.

Apple è stata al primo posto per tutto il 2023 e ha determinato un record assoluto. Certo la differenza è marginale con Samsung che comunque detiene il secondo posto ma c’è comunque una variazione importante. Nella top 5 delle aziende risulta anche Xiaomi, Oppo, Transsion con dati comunque significativamente più bassi.

Questo fa comprendere come alla fine siano Samsung ed Apple a dominare con una tendenza assoluta. Per il 2023 possiamo affermare che Samsung ha detenuto il 19.4% del mercato, Apple il 20.1%, ed è Samsung che ha registrato un decremento rispetto all’anno precedente, un po’ come tutte le altre, l’unica a crescere del 3.7% è stata proprio Apple.

L’ultima volta che qualcuno ha scalzato Samsung è stato nel 2010 quando c’era in vetta Nokia, allora però la cosa è durata poco, non resta che attendere l’andamento del 2024 per capire cosa aspettarsi e soprattutto cosa ci riserva il futuro della tecnologia e dei dispositivi.