Arancia, addio alla vecchia spremuta: il metodo alternativo per aromatizzare tutti i tuoi dolci

Vuoi aromatizzare i tuoi dolci? Basta con la solita e vecchia spremuta: con questo metodo alternativo sarà tutto più semplice!

Preparare un dolce in casa è una delle esperienze più belle che si possano fare, in ambito culinario. Sicuramente si tratta di un pasto super consigliato, come spuntino o merenda, dai nutrizionisti sia per grandi che per piccini. Il motivo per cui si consiglia la creazione di quest’ultimi è molto semplice: sono privi di conservanti e soprattutto di coloranti che, se mangiati ogni giorno, possono provare problemi di salute al nostro organismo.

Uno dei frutti più gettonati quando si prepara un dolce è l’arancia, o meglio il suo succo. Ma se vi dicessimo che per aromatizzare i dolci c’è un altro metodo, alternativo e soprattutto più semplice? Vediamolo insieme: sarà meraviglioso!

Basta spremuta di arancia: aromatizza così i tuoi dolci!

Quando si decide di aromatizzare un dolce, molto spesso, si tende a prendere in considerazione l’utilizzo degli agrumi: arancia e limone in particolare. Oltre ad avere un meraviglioso profumo, sono anche molto gustosi e davvero incredibili in bocca. Rendono così il dolce davvero unico ed inimitabile, nonché ricco di vitamina C, che in questo periodo dell’anno è necessaria affinché si possano rinforzare le difese immunitarie contro influenze e raffreddore.

Noi però quest’oggi vorremmo donarvi un nuovo trucchetto per rendere aromatizzati i vostri dolci, ma al tempo stesso evitare di utilizzare la spremuta di arancia, usando altro. Pronti a scoprire cosa?

Ciò di cui parliamo è la ‘polvere di arancia‘. Quest’ultima può essere tranquillamente creata in casa e conservarla fino a 3 mesi. Meravigliosa, piccola e soprattutto profumata, utile per aromatizzare qualsiasi tipo di dolce. Come realizzarla?

Tutto ciò che ci occorre è:

arancia non trattata

pelapatate

friggitrice ad aria

macinino

La prima cosa fare è prendere delle arance (decidete voi la quantità in base alla polvere che desiderate ottenere) e lavarle per bene. Asciugarle e poi, con l’aiuto di un pelapatate, tagliare l’intera buccia. Quando questa sarà completamente tagliata dall’arancia, possiamo riporla nel cestello della friggitrice ad aria e cuocerla a 150° per circa 15 minuti. Nel mentre potrete farvi una deliziosa premuta di arancia e gustarla a pieno. Intanto aspettiamo che le bucce cuociano, rigirandole di tanto in tanto.

A questo punto le riprendiamo dalla friggitrice ad aria e le mettiamo in un macinino (quello per il caffè sarebbe perfetto, ma va bene qualunque vogliate). Cerchiamo così di ottenere una meravigliosa polvere, super profumata, che andremo a conservare in un barattolino con l’etichetta al di sopra. Sarà perfetto!