Aras Senol, chi è l’attore di Terra Amara: età, carriera, vita privata

Aras Senol è l’attore che veste i panni di Cetin Cigerci in Terra Amara, ma che cosa sappiamo su di lui? Età, carriera, fidanzata e vita privata: tutte le informazioni.

La fortunata serie tv di Canale 5 ha portato il pubblico a conoscere numerosi attori e attrici turchi. Una risonanza mediatica che spinge molti telespettatori a porsi delle domande e ad avere delle curiosità sugli interpreti.

Il grande pubblico italiano ha conosciuto per la prima volta Aras Senol proprio grazie alla sua interpretazione della popolare serie televisiva Terra Amara, dove veste i panni di Cetin Cigerci. È un personaggio secondario legato a Yilmaz e vicino a Fekeli, ma anche innamorato della moglie Gulten. Esattamente come successo con i suoi colleghi, anche su di lui il pubblico ha tante curiosità e vorrebbe scoprire qualche cosa in più lato professionale e privato.

Aras Senol, chi è: tutte le informazioni da sapere

Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993 ed è non solo attore, ma anche un ex atleta e modello. La sua prima passione, infatti, è stato lo sport, ma in seguito si dedica al mondo della recitazione e studia e si laurea in teatro alla facoltà di Belle Arti dell’Università di Yeditepe.

Il suo debutto sul palcoscenico risale al 2016, mentre in seguito si esibisce in diversi paesi come Croazia e Libano, ma anche in Italia. Il successo lo ottiene quando viene scelto per il ruolo di Cetin della serie tv Terra Amara che in breve tempo ha conquistato il pubblico. Aras fa la sua prima apparizione nello spettacolo nel settimo episodio della prima stagione, per poi rimanere fino alla quarta stagione.

È proprio lo spettacolo, che in Italia va in onda su Canale 5, che gli ha dato notorietà non solo in Turchia, ma in tutto il mondo dato che la serie TV è stata doppiata in diverse lingue e distribuita in numerosi paesi. Tra i momenti più importanti della vita dell’attore turco c’è senza dubbio la sua collaborazione con il regista hollywoodiano Ridley Scott, che lo ha scelto nel cast del suo corto The Journey.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Aras sul piccolo schermo lo vediamo innamoratissimo di Selin Genc, l’attrice che interpreta Gulten, ma la loro complicità è solo funzione. L’attore, come si vede dagli scatti sociale, è innamoratissimo della fidanzata Eylül.