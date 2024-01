Australian Open, Sinner inarrestabile: quarti di finale conquistati. Ora…

Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Australian Open ed ora vede più vicino l’obiettivo. Ma serve alzare il livello sin da subito.

Jannik Sinner fa sognare l’Italia in Australia. L’altoatesino approda ai quarti di finale degli Australian Open ed ora vede sempre più vicino l’obiettivo minimo di questo Slam: arrivare in semifinale. C’è un ulteriore ostacolo da superare, ma per farlo bisogna assolutamente alzare il livello.

La partita contro Khachanov, infatti, non è stata perfetta soprattutto sul servizio. Per questo motivo Jannik è chiamato ancora a migliorare per non rischiare di lasciare per strada qualcosa considerando che sia de Minaur che Rublev sono due avversari molto ostici da affrontare.

Il resoconto del match

Non è stato un match facile contro Khachanov. Nel primo set Jannik ha avuto grosse difficoltà con la prima di servizio (solo il 49%) e questo ha dato qualche chance in più al russo (palle break nel quarto e nel decimo gioco), ma Sinner è stato molto bravo a difendere il break conquistato nel terzo game andando a vincere il set con il punteggio di 6-4.

Nel secondo Jannik ha alzato un po’ il livello della prima (56%), ma, nonostante questo, il russo è riuscito ad ottenere l’unico break del match nel secondo game annullando il primo allungo di Sinner. L’altoatesino successivamente è stato molto bravo a difendere le occasioni capitate al russo per poi andare ad allungare sul 6-5 e chiudere sul 7-5.

Nel terzo l’azzurro è stato capace di alzare ancora di più la percentuale della prima e questo ha messo in difficoltà il russo che, per la prima volta in questo match, non ha a disposizione palle per allungare. Discorso differente per Sinner che con due break chiude il parziale sul 6-3 e vola ai quarti di finale.

De Minaur o Rublev?

De Minaur o Rublev ai quarti di finale? L’australiano in questo Slam ha dimostrato di attraversare un ottimo momento di forma, ma il russo è in crescita e rappresenta un avversario molto ostico da superare. Ma Jannik non ha lasciato nemmeno un set e vuole continuare a sognare in grande.