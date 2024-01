L’autonomia continua ad essere al centro del dibattito politico. Il governatore Cirio in un’intervista a ‘La Stampa’ promuove la riforma.

L’autonomia non si ferma. Il governo, dopo il via libera del Senato, è pronto ad approvare il provvedimento anche alla Camera. La norma, comunque, continua a far molto discutere in politica. Le opposizioni attaccano duramente il governo, ma la maggioranza e alcuni governatori difendono con forza la legge.

Tra loro anche Alberto Cirio. Il governatore piemontese in un’intervista a La Stampa conferma il suo parere positivo alla norma e si è detto pronto a partire: “Qui siamo pronti già da prima che io diventassi presidente. Non ci sarà nessuna divisione del nostro Paese e la responsabilità saranno molto chiare“.

L’autonomia continua a far discutere

Le parole di Cirio confermano una Italia divisa in due sul tema autonomia. Il centrodestra non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro su questo tema. Nei giorni scorsi il ministro Calderoli ha aperto alla possibilità di inserire delle modifiche durante la discussione alla Camera, ma la speranza del governo è quella di chiudere il prima possibile la partita per non dover fare un nuovo passaggio in Senato.

Per questo motivo non ci attendiamo particolari cambiamenti al provvedimento. Naturalmente il discorso alla Camera deve ancora entrare nel vivo e, quindi, non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se ci saranno delle novità oppure a Montecitorio l’autonomia sarà approvata con lo stesso testo di Palazzo Madama.

Autonomia attesa alla Camera

L’autonomia è attesa alla Camera nei prossimi giorni. Il via libera del Senato è stato un primo passo verso la legge che il centrodestra ha sempre voluto e le parole di Cirio lo confermano. Per questo motivo non c’è la volontà di fare un passo indietro nonostante alcune critiche dall’opposizione. Per questo motivo i lavori proseguiranno e nel giro di poco tempo si dovrebbe arrivare al via libera definitivo.