Baci Perugina, una grossa novità per San Valentino: non era mai successo

Per San Valentino 2024 Baci Perugina propone un’interessante novità: il cioccolatino più iconico stupisce gli innamorati.

Se si pensa alla festa di San Valentino il pensiero va inevitabilmente anche ai Baci Perugina. Da decenni associati al giorno degli innamorati sono diventati il cioccolatino emblema dell’amore. Il tipico regalo da scambiarsi con il partner per festeggiare l’amore ha un successo inarrestabile fin dall’anno della sua creazione.

Nato da un’idea brillante e creativa di Luisa Spagnoli, stilista e imprenditrice che con questo cioccolatino ha reso famosa la sua azienda di famiglia e l’ha fatto fare un’ascesa incredibile, non smette di piacere a tutti. È inconfondibile e delizioso: con un cuore di gianduia e granella di nocciole e l’immancabile nocciola intera al centro, ricoperto di cioccolato, è unico e golosissimo.

In origine il suo nome doveva essere “cazzotto” perché alla produttrice ricordava le nocche della mano strette in un pugno, ma il suo socio Giovanni Buitoni pensò che sarebbe stato meglio chiamarlo bacio. L’idea di inserire all’interno della confezione un bigliettino con una frase poetica sul tema dell’amore e l’iconica immagine della carta di rivestimento che vede due innamorati baciarsi lo ha confermato come cioccolatino dedicato a questo sentimento.

La grande novità dei Baci Perugina per il San Valentino 2024

Venduti in grande quantità tutto l’anno, i Baci Perugina nel periodo di San Valentino hanno un’impennata. Nel corso del tempo sono sorte anche delle varianti negli ingredienti e quindi nel gusto o delle cartine di rivestimento a tema celebrativo di qualche evento particolare.

Adesso oltre ai Baci Perugina classici ci sono quelli con copertura al cioccolato fondente e varie Limited Edition come quella con cristalli al gusto di lamponi, quelli con rivestimento di cioccolato bianco all’aroma di vaniglia. Ma anche quelli al caramello, al cioccolato ruby, e sicuramente ci saranno ancora altre creazioni innovative.

Quello che rimane inalterato sono i bigliettini posti all’interno. Si racconta che l’uso di inserire questi bigliettini nacque negli anni 30 del ‘900 in riferimento ai bigliettini d’amore che la stessa ideatrice degli cioccolatini mandava al suo amante. Non si sa con certezza se sia stato proprio così, ma i bigliettini sono un elemento imprescindibile nella storia di questi straordinari cioccolatini tutti italiani che piacciono anche all’estero.

La novità per il San Valentino 2024 consiste proprio in una trasformazione dei classici bigliettini. Non ci saranno le solite frasi, niente parole quindi, ma qualcos’altro per celebrare l’amore. Saranno le immagini, con disegni colorati in modo artistico e creativo a caratterizzare i bigliettini. La fantasia degli innamorati verrà così stimolata a creare storie e a capire a cosa rimandano quelle immagini.

Inoltre non si vuole più celebrare soltanto l’amore di coppia. Ad essere festeggiato è il sentimento dell’amore in tutte le sue espressioni e quindi anche quello fraterno, di amicizia, filiale, genitoriale, per i propri animali domestici. Si vedrà come sarà recepita ed accolta questa innovazione. L’azienda ha comunque un piano B in caso di insuccesso: tornare ai vecchi bigliettini che hanno un interesse e un apprezzamento ormai più che consolidato.