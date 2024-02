Bagno chiuso senza finestre: ecco un modo naturale per mantenere lontano gli odori sgradevoli

Se anche il tuo bagno non ha la finestra, non ti dovrai più preoccupare dei cattivi odori: ecco come eliminarli subito in modo naturale.

Una delle parti più importanti del bagno è la finestra, visto che dalla possibilità di far arieggiare un ambiente in cui possono essere ovviamente presenti degli odori sgradevoli, ma non è detto che tutte le abitazioni abbiano un bagno finestrato.

Infatti, per le più disparate ragioni, può succedere che il bagno della propria casa, ma anche quello di un albergo in cui si vada in vacanza, non abbia la finestra e di conseguenza il rischio è quello di non sapere come liberarsi degli odori sgradevoli che si formano in questa stanza. Visto che lasciare la porta del bagno aperta non è una soluzione troppo fattibile, visto che altrimenti gli odori del bagno si diffonderebbero in tutto il resto dell’abitazione, ci si può affidare a dei rimedi naturali che danno la possibilità di eliminare questi odori e di far sì che il bagno sia addirittura profumato.

Rimedi naturali per profumare il bagno: ecco tre idee

• Utilizzare il bicarbonato e un olio essenziale: il bicarbonato è un prodotto conosciuto per la sua capacità nel riuscire a neutralizzare gli odori sgradevoli, mentre gli oli essenziali sono in grado di donare una nota di profumo gradevole all’interno di un ambiente, per cui si tratta di un ottimo mix da utilizzare. Basterà mescolare il bicarbonato con alcune gocce di un olio essenziale a scelta e mettere il composto in una ciotola, che andrà lasciato poi in un angolo del bagno. Il composto inoltre assorbirà anche l’umidità presente nella stanza

• Utilizzare uno spray naturale: per poter rinfrescare l’aria si può optare per preparare uno spray fatto in casa e per realizzarlo basterà mescolare il bicarbonato e alcune gocce di un olio essenziale con dell’acqua calda, e mettere poi il tutto dentro il flacone di uno spray. Per utilizzarlo basterà spruzzarlo nell’area del bagno in questo modo gli odori sgradevoli verranno neutralizzati

• Realizzare un pot-pourri a casa: infine un ultimo suggerimento può essere quello di realizzare un pot-pourri in modo tale da riempire il bagno di una gradevolissima fragranza. Per realizzarlo basterà prendere dei petali di rosa secchi, delle bucce di agrumi, dei chiodi di garofano e delle stecche di cannella, per inserirle poi in un sacchetto di stoffa oppure in alcune ciotole aperte. In questo modo non solo si avrà un profumo gradevole in bagno, ma si otterranno anche delle bellissime decorazioni per la stanza