Barbara D’Urso, l’outfit mozzafiato per una serata speciale: super sensuale con scarpe da capogiro

Barbara D’Urso ha incantato tutti con il suo outfit da capogiro: che cosa ha indossato per la sua serata speciale. Ma che cosa ha indossato?

Tutti gli occhi sono puntati su Barbara D’Urso, e non soltanto per la sua strepitosa carriera. La celebre conduttrice di Canale 5 si è affermata come la regina del piccolo schermo, grazie non soltanto al talento e alla professionalità ma anche per la simpatia e genuinità che ha dimostrato di avere.

Nel corso degli anni quello di Barbara D’Urso si è affermato come uno dei volti più amati della televisione italiana. Con il tempo la conduttrice originaria della Campania è stata al timone di alcuni tra gli show più amati e seguiti di sempre, come ad esempio il Grande Fratello, La Fattoria, ma anche Domenica Live, Live- Non è la D’Urso e tanti altri ancora.

Da quando il suo Pomeriggio Cinque è passato nelle mani della collega Myrta Merlino, la D’Urso ha deciso di fare le valige e di trasferirsi a Londra. Ma anche dall’estero la conduttrice napoletana non smette mai di sorprendere i fan, come dimostrano le foto che condivide spesso sui suoi canali social. Proprio di recente sul web sono apparse alcune immagini che hanno attirato l’attenzione di tutti per un motivo, di che cosa si tratta?

Barbara D’urso, con quell’outfit conquista tutti

Anche dopo il trasferimento oltremanica, la D’Urso non ha mai abbandonato il suo affezionatissimo pubblico. Sono proprio loro che non hanno mai smesso di seguirla, senza perdersi nemmeno una foto o un video che la conduttrice ha condiviso sui social. Anzi, sono stati proprio loro a notare alcune immagini in cui la D’Urso ha mostrato uno dei suoi outfit, catturando l’attenzione di tutti per una ragione.

Come si vede dalle immagini, la D’Urso è in preparazione in vista di un evento mondano. Per l’occasione la bella conduttrice ha scelto un outfit total black, composto da un abito a maniche lunghe e con la gonna vaporosa, al quale la celebre Barbara ha abbinato una pochette rigida. Ma il vero punto di forza del look sono le scarpe, caratterizzate dal tacco molto alto e da un gioco di incroci che avvolge tutto il piede.

Classe 1957, Barbara D’Urso non smette mai di stupire tutti con la sua incredibile bellezza. All’età di 66 anni, infatti, la conduttrice napoletana vanta un fascino unico nel suo genere, grazie all’eleganza innata e al fisico mozzafiato che le permette di sfoggiare outfit sempre alla moda e super sensuali.