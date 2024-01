Barbara D’Urso passione danza, a darle lezioni di ballo è proprio lui: chi è il (bellissimo) coreografo

Barbara D’Urso non ha mai nascosto la sua passione per la danza, ma avete visto chi è il suo maestro? Ecco chi le dà lezioni in sala.

Sebbene siano mesi che è assente dalla tv, l’attenzione mediatica sulla conduttrice non si è di certo abbassata. Anche perché l’ex volto di Pomeriggio 5 è sempre molto presente sui social, dove condivide tanti momenti della sua vita.

Una delle cose in cui bisogna lodare Barbara D’Urso è la sua capacità di rimanere in forma costantemente. Un fisico di una ragazzina che farebbe invidia a chiunque. D’altronde la conduttrice non ha mai negato di amare l’attività fisica che pratica tutti i giorni, come dimostrano i suoi tanti contenuti sui social.

Oltre alla corsa, non tutti sanno che la conduttrice è una grande appassionata di danza. Sono ormai anni che l’ex volto Mediaset prende lezioni di danza da un maestro e coreografo professionista, un altro modo che contribuisce alla sua forma fisica.

Barbara D’Urso, chi è il suo maestro di danza

In attesa di rivederla in televisione al più presto, i fan di Barbara D’Urso continuano a seguirla sui social e non farle mancare tutto il loro sostegno. È proprio su Instagram che la conduttrice non delude le aspettative e pubblica tantissimi scatti e video che la ritraggono nei diversi momenti della sua quotidianità.

Tra le foto e i video, sicuramente in molti avranno notato quelli in cui Barbara è impegnata in sala di danza. La D’Urso è da sempre una grande amante del ballo, soprattutto danza classica, per questo non si tira mai indietro nell’andare a lezione e migliorare le sue abilità. Ad aiutarla c’è il suo maestro Gianni Scandiffio, il quale è un ballerino e coreografo professionista, ma anche insegnante di danza che opera su Milano.

È proprio Scandiffio che segue la conduttrice costantemente durante le lezioni nella sua scuola Dance Dance Dance. “La più grande soddisfazione è riuscire a trasmettere la mia passione”, ha scritto Gianni in un post Instagram dove lo si vede insieme a Barbara in una mossa di danza.

Nonostante sia sempre molto impegnata, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non rinuncia al suo momento di lezione di danza, confermando la sua passione. Attualmente, Barbara è a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, ma la maggior parte delle persone non vede l’ora di rivederla in tv. Chissà se il prossimo anno sarà la volta del suo approdo a Ballando con le stelle, dato che da tempo si vocifera una sua possibile partecipazione.