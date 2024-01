Barbara D’Urso tra relax e super lusso, il suo segreto per un fisico perfetto: cosa fa e quanto spende per restare in forma

Barbara D’Urso in attesa di tornare in tv sceglie il relax di lusso: qual è il suo segreto per restare in forma e avere un fisico perfetto.

Libera da ogni vincolo contrattuale Barbara D’Urso potrebbe presto tornare in tv. In questi mesi lontana dallo schermo la conduttrice si è dedicata ad alcune sue passioni. Ha fatto alcuni viaggi che rimandava da tempo, si è dedicata alla nipotina, e non ha mancato di prendersi cura del suo fisico esercitando varie attività sportive. Inoltre è stata impegnata al teatro e con un’amica ha fondato una società d’organizzazione d’eventi.

L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non è stata con le mani in mano e a quanto pare allontanarsi dalla televisione è stato produttivo per lei. Per un lungo periodo Barbara D’Urso è stata uno dei volti di punta di Mediaset, per cui ha condotto anche più programmi contemporaneamente. Ha portato alla rete privata utili e introiti pubblicitari riscuotendo dati share rilevanti.

Poi lo scorso Giugno Pier Silvio Berlusconi ha deciso di sostituirla alla guida di Pomeriggio 5: la conduttrice era consapevole che avrebbe dovuto lasciare il contenitore pomeridiano, ma si aspettava di farlo a scadenza contratto.

La D’Urso ha evitato le polemiche e si è detta solo dispiaciuta di non aver potuto salutare il suo pubblico come meritava. Artista di successo e con una carriera eclettica e versatile alle spalle, Barbara, ha diretto i sui interessi altrove. Il suo impegno con Mediaset è scaduto lo scorso 30 dicembre e ora potrebbe tornare in tv, anche se secondo alcune indiscrezioni non avrebbe ancora ricevuto nessuna proposta.

Ci sarebbe tanti progetti, ma nessuno è ancora in corso di realizzazione. In attesa di conoscere il suo destino professionale Barbara è molto attiva sui social dove condivide momenti della sua quotidianità.

Barbara D’Urso, Spa di lusso e benessere per il proprio corpo

In una recente storia Barbara D’Urso ha condiviso alcune immagini d’una Spa di lusso. La prestigiosa location si trova a Milano ed è dotata d’ogni comfort. Un momento di relax che la conduttrice sembra aver condiviso con dell’amiche.

Sport, sana alimentazione e qualche coccola, sono gli ingredienti giusti per l’ex volto Mediaset per prendersi cura di se stessa.

Certo è che la conduttrice non bada a spese per stare bene. La SPA scelta dalla D’Urso è tra le più prestigiose di Milano, ha dei costi non proprio alla portata di tutti e a quanto pare è una location molto apprezzata da Carmelita.