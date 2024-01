Basse temperature, ecco come aiutare la pelle a non accusare il freddo

Durante la stagione invernale anche la pelle ha bisogno di essere protetta: ecco come formare una ‘barriera anti-freddo’

Anche se, tutto sommato, le temperature non sono scese troppo durante l’inverno, è sempre bene tutelare la pelle. Molto spesso si trascura l’importanza di una crema da mettere in viso prima di lasciare casa, ma sarebbe invece buona abitudine non uscire mai senza. Chiaramente è un discorso valido per tutto l’anno perché sia il caldo che il freddo possono danneggiare la pelle. In generale, la cura di se stessi, passa anche da un’ottima idratazione.

Spesso e volentieri, soprattutto in giovane età, le creme non si pensa possano essere fondamentali, ma poi, con il passare del tempo, si comprende meglio che alcuni prodotti possono dare benefici e anche prevenire danni alla pelle. Chiaramente parliamo di prodotti specifici, che ognuno deve scegliere in base alle proprie esigenze, perché ogni pelle necessita di accortezze diverse. L’unica certezza è che con il freddo anche il viso va protetto e quindi le creme diventano necessarie.

Cold cream, i benefici della crema che ‘ostacola’ il freddo

Con le basse temperature capita che la pelle si secchi e così è diventa importante idratarla con le creme giuste. Ecco quindi che arrivano in soccorso le ‘cold cream’, ossia quei prodotti particolarmente ricchi e altamente nutrienti che creano un vero e proprio scudo protettivo sulla pelle, ideale quindi contro il freddo e la pelle che inizia a screpolarsi.

Le creme in questione sono fatte con olio di mandorle, burro di karitè, acido ialuronico ed estratti antiossidanti di ingredienti come i mirtilli rossi: tutti ingredienti che aiutano quindi ad idratare la pelle al fine si non farla seccare quando le temperature scendono. Le cold cream infatti sono ideali per coloro che amano la montagna, ma chiaramente sono consigliate anche in città.

Una buona cold cream funge quindi da scudo protettivo, grazie al suo effetto idratante, lenitivo e anti-rossori. Dovremmo tenerne (almeno) una in ogni beauty case perché una corretta skin care è necessaria per preservare la nostra pelle dagli agenti esterni e inquinanti, che ne favoriscono anche l’invecchiamento precoce. Chiaramente nutrire la pelle è importante a prescindere dal fattore estetico, ma anche evitare rossori e pelle screpolata è un ottimo biglietto da visita, soprattutto per sentirsi meglio con se stessi.