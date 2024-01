Basterà un semplice test per diagnosticare l’endometriosi: di cosa si tratta e come funziona

L’endometriosi è una patologia su cui si sta ancora investigando, che oggi affligge moltissime donne in maniera anche significativa.

Nel tempo sono stati sviluppati protocolli, attuate visite sempre più specialistiche e strumenti accurati da impiegare per le diagnosi ma oggi arriva la svolta con un semplice test che ne permetterà la diagnosi precoce.

Come per ogni altra patologia, una diagnosi precoce vuol dire di fatto un trattamento anticipato e la possibilità di risolvere rapidamente il problema o quanto meno tenero sotto controllo ed evitare che degeneri.

Un test semplice e veloce per diagnosticare l’endometriosi

Molto spesso non si arriva a una diagnosi corretta fino a quando non ci sono già delle manifestazioni importanti. Pur non essendo l’endometriosi una malattia mortale è comunque degna di notta in termini di impatto sulla vita e sulla qualità stessa per le donne che ne sono affette. Ad oggi si stima, secondo i dati ufficiali. Che circa il 10/15% della popolazione ne sia colpita in età riproduttiva, fino al 50% delle donne infertili, si tratta di 3 milioni di persone.

Il nuovo test ideato arriva dalla Francia e permetterà di individuare anche in anticipo dei marcatori che, unitamente all’uso dell’intelligenza artificiale, porteranno a una risposta ancor più diretta e specifica. Per questo non sarà necessario più attendere che si manifesti ma bisognerà capirne la portata prima.

Si chiama Endotest ed è veramente facilissimo da attuare, si può usare insieme ad ecografia e risonanza magnetica, tuttavia rispetto alle procedure invasive è sicuramente una soluzione migliore e aperta a tutti. Il test è efficace, è stato utilizzato su un campione di 2200 paziente per monitorare la loro evoluzione e, pur essendo ancora un gruppo limitato, si è dimostrato comunque perfettamente utile.

In Italia non è ancora in uso perché è un protocollo molto costoso, ovviamente in generale l’approccio e l’esperienza del ginecologo, la sua capacità multidisciplinare e quindi una visita ben fatta possono dare riferimenti chiari anche molto tempo prima. L’anamnesi accurata è fondamentale per arrivare alla definizione finale.

Per l’endometriosi sono a rischio le donne tra i 25 e i 35 anni, questa malattia non solo causa spesso infertilità ma anche condizioni fisiche non facili. Il problema è che risulta ancora ampiamente sottostimata, poiché talvolta i sintomi compaiono anche dieci anni prima ma non vengono osservati con cura nemmeno dai medici.

Oggi sicuramente se ne parla di più, ci sono studi e maggiore consapevolezza ma quando si hanno problematiche particolari vale la pena rivolgersi a centri specializzati dove ci sono figure che possono andare oltre la visita tradizionale.