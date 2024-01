Beccati a fumare hashish sulle piste, guai per gruppo di giovani

Guai per un gruppo di giovani che è stato beccato a fumare hashish sulle piste da neve: gli ultimi aggiornamenti

In queste ultime settimane è arrivato il tanto ed atteso freddo (quello vero) anche se decisamente in ritardo rispetto agli scorsi anni. Moltissime sono le persone che hanno deciso di approfittare dell’ultimo weekend per godersi qualche giornata sulla neve. In particolar modo in quel di Roccaraso dove c’è stata una importante affluenza. In particolar modo sulle piste del comprensorio sciistico situate a: Alto Sangro, Aremogna, Pizzalto, Montepratello.

C’è chi è andato con la propria famiglia, chi invece con un gruppo di amici e che invece ha decisamente esagerato ed ha superato abbondantemente il limite. In questi ultimi giorni i carabinieri sciatori della Compagnia di Castel di Sangro hanno avuto un bel po’ da fare visto che sono stati molto impegnati alla ricerca di qualche infrazione o altro. Le stesse che sono puntualmente arrivate. Una però, non è passata affatto inosservata: ovvero quella che riguarda la presenza di hashish sulle piste da neve da parte di alcuni giovani.

Roccaraso, beccati a fumare hashish sulle piste da neve: segnalati

I militari dell’arma hanno rivelato ben 30mila utenti (totale), ovvero contravvenzioni per mancanza di polizza assicurativa. Senza dimenticare anche coloro che sono state controllate e che, allo stesso tempo, hanno effettuato il test dell’etilometro. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che un giovane sia stato segnalato in prefettura come illecito amministrativo.

Nell’ultima settimana appena trascorsa gli stessi carabinieri sono rimasti spiazzati completamente da una vicenda a dir poco insolita. Ovvero quello di aver sorpreso ben quattro giovani a consumare dell’hashish sulle piste da neve. Di conseguenza il gruppo è stato portato e segnalato in prefettura da parte degli inquirenti.

Non è finita qui visto che le forze dell’ordine hanno effettuato almeno 9 multe da 330 euro ciascuna. In occasione dell’attività di prevenzione sono stati scoperti altri 5 ragazzi (non assicurati) ed altri 5 che sono risultati positivi al test dell’etilometro.