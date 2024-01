Belen è tornata single? Frecciatina social per Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez ha pubblicato una frase che sembra essere eloquente e potrebbe descrivere la sua situazione sentimentale.

Belen Rodriguez sembra aver lanciato una frecciatina a Elio Lorenzoni, la show girl argentina – a giudicare dalle parole che ha usato – potrebbe essere tornata single. Cosa sta accadendo nella sua vita?

Da settimane si vocifera di una sua presunta crisi con il nuovo compagno dovuta all’assenza insolita di lui dai social della bella argentina, adesso è arrivata questa frase che ha lasciato tutti di stucco.

Belen Rodriguez lancia una frecciatina ad Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez negli ultimi tempi pubblica molto spesso sui social, proprio per questo l’assenza di Elio Lorenzoni al suo fianco ha iniziato a far credere che la coppia potesse essere in crisi. Poi la bella argentina ha pubblicato una frase che potrebbe descrivere la sua situazione sentimentale.

Come si vede dall’immagine c’è scritto: “Ho come la sensazione che l’altra metà della mia mela sia finita nella sangria“. Un modo per dire che è difficile incontrare la persona giusta. Per questo tutti hanno creduto che si trattasse di una frecciatina a Elio Lorenzoni, del resto in questo momento – fino a prova contraria – è lui la sua metà. Dopo le voci di crisi tra i due ci ha pensato l’ultimo numero del settimanale Chi ha smentire tutto.

Il tabloid, infatti, ha pubblicato un servizio che documenta l’ultimo weekend che Belen ed Elio hanno trascorso fuori Milano. Con loro c’era anche Luna Marì e la coppia sembrava essere molto affiatata. Motivo per cui non ci sarebbe alcuna crisi all’orizzonte e la relazione procederebbe a gonfie vele. Secondo Chi al dito della Rodriguez sarebbe ricomparso anche l’anello di fidanzamento ricevuto qualche mese fa da Elio alle Maldive con tanto di proposta.

Se quella frase era davvero una frecciatina per Elio, dunque, potrebbe essere stata la reazione a una lite passeggera perché non sembrerebbe assolutamente che i due si siano lasciati. Anzi, dopo il viaggio in Argentina probabilmente il bel imprenditore ha dovuto seguire le sue attività e per questo potrebbe aver trascorso più tempo del solito lontano da Belen.

Intanto anche la Rodriguez si sta dedicando alle sue attività imprenditoriali in attesa di tornare in tv. Tempo fa aveva assicurato che sarebbe stato molto presto, non dando alcun dettaglio a riguardo. I ben informati confermano che presto la rivedremo sul piccolo schermo, ma non si sa dove e quando con esattezza.