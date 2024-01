Benedetta Parodi, sua figlia Matilde è identica a lei: “Stesso look”, sono due gocce d’acqua

Benedetta Parodi e sia figlia Matilde sono diventate due gocce d’acqua. La somiglianza tra le due è a dir poco incredibile, eccole insieme.

Tra le conduttrici più amate della televisione italiana spicca senza ombra di dubbio anche lei, Benedetta Parodi. L’artista originaria del Piemonte vanta all’attivo una carriera tra le più ricche in assoluto, complici non soltanto i successi raggiunti ma anche l’amore del grande pubblico italiano.

La sorella minore della celebre Cristina è diventata amatissima dal grande pubblico italiano, che ormai non può più fare a meno della sua simpatia e spontaneità. Nel corso degli anni la nota Benedetta è stata al timone di alcuni tra gli show culinari più seguiti di sempre, come ad esempio Cotto e mangiato, I menù di Benedetta, ma anche Bake Off Italia – Dolci in forno e tanti altri ancora.

Oggi tutti conoscono Benedetta Parodi non soltanto per i suoi strepitosi successi sul piccolo schermo ma anche per la fama di cui gode nel mondo del web. Qui la più piccola delle sorelle Parodi è una celebrità a tutti gli effetti, grazie alle foto e ai video che pubblica con una certa frequenza. Proprio online la conduttrice ha voluto condividere alcuni scatti che la vedono insieme alla figlia Matilde, che le somiglia sempre di più. Ormai mamma e figlia sembrano due sorelle, incredibile.

Benedetta Parodi, la foto con la figlia Matilda stupisce tutti

Benedetta Parodi non è solo una conduttrice di spicco della televisione italiana ma è anche mamma di 3 splendidi figli. Dal matrimonio con Fabio Caressa, avvenuto nel 1999, sono nati Matilde (2002), Eleonora (2004) e Diego (2009). La primogenita della coppia, Matilde, è la protagonista insieme alla mamma degli scatti apparsi sul profilo Instagram della nota conduttrice.

La giovane, che oggi ha 22 anni, ha deciso di fare un grande passo: andare a vivere da sola. A renderlo noto è stata proprio la conduttrice che, per mezzo di un post sui social, ha mostrato il nuovo appartamento della figlia. Super luminosa e coloratissima, la casa della giovane Matilde piace ai tanti fan del web. Proprio loro non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra mamma e figlia, uguali non soltanto nei lineamenti ma anche nello stile.

“Stesso look”, si legge tra i commenti sotto il post della Parodi. Per la prima visita in casa di sua figlia, la splendida Benedetta ha scelto un outfit casual composto da jeans, sneakers e un top viola. Anche la bella Matilde ha optato per un look semplice composto da pantaloni a fantasia e maglietta nera.