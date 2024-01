Benedetta Rossi, finalmente svela il suo segreto per un classico dolce della cucina italiana

Scopri il segreto di un classico dolce italiano grazie alla ricetta di Benedetta Rossi: si tratta del sanguinaccio dolce.

Quando si tratta di dolci italiani classici, potremmo elencarne moltissimi. Uno dei più avvincenti e interessanti è sicuramente il sanguinaccio dolce, un dessert dalla storia unica. Se sei curioso di sapere come preparare questo dolce iconico sei nel posto giusto.

Quella che ti proponiamo è la ricetta di Benedetta Rossi, celebre e amatissima cuoca italiana. Con il suo modo di essere ha conquistato il cuore degli appassionati di cucina casalinga, e anche in questo caso ci propone una ricetta deliziosa, in cui ci svela il suo segreto per creare questa prelibatezza in modo unico.

Scopri la ricetta passo passo per preparare un sanguinaccio dolce impeccabile e delizioso grazie alla ricetta di Benedetta Rossi. Immergiti nella preparazione speciale di un dolce speciale.

Sanguinaccio dolce: il secreto di Benedetta Rossi per un dolce classico e intramontabile

Ecco tutto ciò che serve per preparare un dolce classico con il segreto di Benedetta Rossi. Bastano ingredienti semplici e genuini e vedrai che risultato incredibile.

Ingredienti per 4 persone:

500 ml di latte

200 gr di zucchero

100 gr di cioccolato fondente

80 gr di cacao amaro

1 cucchiaino estratto di vaniglia

50 gr di amido di mais

30 gr di burro

Procedimento:

Preparazione della crema: per prima cosa, in un pentolino, scaldare il latte con l’estratto di vaniglia fino a raggiunge quasi il bollore. In una ciotola, mescolare l’amido di mais e lo zucchero. Aggiungere anche il cacao amaro e amalgamare bene. Incorporare gradualmente il latte caldo, mescolando con continuità. A questo punto versare il composto in una pentola e cuocere a fuoco medio, mescolando costantemente finché la crema non si addensa. Tritare poi il cioccolato fondente finemente. Quando la crema è pronta, aggiungere il burro e il cioccolato, mescolando. Raffreddamento e presentazione: a questo punto trasferire la crema in una ciotola e coprire con pellicola trasparente. Lasciar raffreddare a temperatura ambiente per almeno un’ora e poi servire.

Consigli: per una variante ancora più golosa, si può aggiungere una spolverata di nocciole tritate o accompagnare la crema con biscotti secchi. Le combinazioni e gli abbinamenti sono infiniti.

Ecco pronto il tuo delizioso sanguinaccio dolce grazie alla ricetta di Benedetta Rossi. Con questo dessert riuscirai a proporre un dolce che farà faville. Segui la sua guida esperta di Benedetta e abbina questa crema con quello che preferisci, dai biscotti, alle chiacchiere di carnevale, alla granella di nocciola.