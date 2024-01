Bianca Guaccero, anche lei cede al “ritocchino”: non sopportava più quel dettaglio

Bianca Guaccero cede al ritocchino: non sopportava più quel dettaglio sul suo corpo. Ecco come si è mostrata sui social: la reazione dei fan.

Volto tv, attrice affermata, ma anche modella Bianca Guaccero è tra i protagonisti dello star system maggiormente apprezzati. Seguita anche sui social negli ultimi anni ha superato varie sfide professionali: ha detto si alla conduzione, ha partecipato a varie fiction e sui suoi account social ha condiviso outfit diversi.

Questo le ha fatto conquistare il titolo d’influencer e ha attirato l’attenzione di vari brand. Bellezza apprezzata, Bianca non è una fan della chirurgia estetica, anche se recentemente ha rivelato d’aver ceduto al ritocchino.

Qualche settimana fa Bianca ha risposto alle allusioni fatte da Striscia la notizia che ha mostrato i vari interventi estetici a cui si sarebbe sottoposta nel corso degli anni. Bianca ha voluto sottolineare di non essere ricorsa al bisturi e che le foto mostrate non sono attendibili: “Io sarei l’unica al mondo che si rifà il seno al contrario, che lo rimpicciolisce.

Anche le labbra, hanno mostrato una foto in cui avevo il rossetto e l’altra no”. La conduttrice ci tiene a difendere le sue scelte, per il momento non ha avuto bisogno di ricorrere al ritocco. Come altre vip Bianca ha chiesto l’aiuto d’uno specialista per cambiare qualcosa del suo corpo, un dettaglio che non sopportava più.

Durante l’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia Bianca Guaccero ha sfilato sul red carpet scegliendo un look total black che lasciava la schiena scoperta. In quel occasione Bianca ha mostrato il suo tatuaggio: una geisha colorata decisamente poco discreta.

Oggi la conduttrice ha scelto di rimuoverlo, e per farlo si sta sottoponendo a varie sedute. Sui social è apparsa con uno degli esperti maggiormente accreditati del settore. Il medico le ha garantito che il disegno scomparirà completamente.

Bianca Guaccero: “Ce la faremo”

Il tatuaggio di Bianca Guaccero non è solo molto grande, ma anche colorato: caratteristiche che rendono molto più impegnativo il lavoro di rimozione.

La conduttrice spera che in Estate il tatuaggio non ci sia più ma lo specialista non è apparso così sicuro. Ora Bianca è alla quarta seduta e ha promesso che dopo la quinta rivelerà a che punto è il lavoro.

La Guaccero non è la sola vip ad essere pentita dei tatuaggi: tra questi Ema Stokholma, che recentemente ha rivelato d’averne troppi e fatti da giovanissima solo perché di moda. Anche Elisabetta Canalis recentemente ha affermato d’aver rimosso alcuni disegni presenti sul suo corpo.