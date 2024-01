Biglietti bus, treno e aereo: il trucco per risparmiare tanto per sempre

Vuoi scoprire come risparmiare sui biglietti del bus, del treno e dell’aereo? Questo metodo è valido per tutte e tre le categorie.

Inutile nasconderlo: il 2024 sarà un anno di rincari. L’ennesimo di una lunga serie, che purtroppo prosegue già da un bel po’ di tempo. Alcuni settori hanno subito questa situazione molto più di altri, e in questa privilegiata (per così dire) lista non può che rientrarvi il settore dei viaggi.

Ad oggi viaggiare sembra essere quasi un lusso destinato a pochi, seppur esistano tanti metodi per risparmiare. Ma, soprattutto per alcune politiche comuni alle compagnie aeree, si finisce in un modo o nell’altro per spendere parecchio denaro. Per fortuna di metodi, come appena detto, ne esistono tanti. Un trucco in particolare sembrerebbe essere tendenzialmente più vantaggioso rispetto agli altri.

Ecco come risparmiare sui biglietti

Esistono parecchi metodi di risparmio. Uno dei più in voga è sicuramente quello dello zaino da viaggio, valido come bagaglio ordinario e non a mano, che soprattutto per alcune compagnie aeree potrebbe rivelarsi un ottimo trucco. Si parla tanto anche di skiplagging, ovvero quella pratica che consiste nel prenotare il proprio volo con una coincidenza diversa, che andrebbe a costare probabilmente di meno.

Per quanto questi trucchetti siano ottimi, vengono usati da talmente tante persone che sempre più agenzie e compagnie di viaggio hanno preso contromisure a riguardo. C’è tuttavia una pratica molto difficile da contrastare, per il semplice fatto che non rappresenta alcuna perdita per nessuna delle fazioni coinvolte.

Non tutti sanno che, durante la prenotazione, la scelta della fascia oraria può avere importanza cruciale. Stando alle varie indagini che sono state condotte qualche tempo fa, l’orario di partenza più conveniente è quello delle partenze che si avviano entro le 9. Ci si dovrà ovviamente svegliare presto e fare tanta fatica, ma ne varrà ovviamente la pena.

Addirittura, scegliendo la fascia oraria che va dalle 12:00 alle 17:00, si può risparmiare fino al 33% del prezzo del biglietto. Per quanto riguarda i bus e i treni invece? Le logiche sono vagamente simili. Gli orari mattutini sono tendenzialmente quelli meno trafficati, per quanto ciò dipenda fortemente dalla città. Se da una parte può essere vero, dall’altra bisogna considerare lavoratori e studenti che prendono i mezzi quasi ogni giorno. In linea di massima però, soffermarsi sull’orario in cui si decide di viaggiare è una cosa saggia e intelligente.