Bodyweight, l’allenamento ideale per tenersi in forma: di cosa si tratta

Esistono molti modi per tenersi in forma e questo è uno di quelli consigliati dagli esperti: ecco di cosa si tratta

Un buon allenamento è sempre la soluzione ottimale per sentirsi meglio, restare in forma ed anche alleviare lo stress. Non a caso gli esperti consigliano, da sempre, anche pochi esercizi al giorno, ma svolti con continuità al fine di ottenere risultati soddisfacenti. Al giorno d’oggi esistono numerosi tipi di allenamenti e tra questi si deve scegliere in base, in primis, alle proprie esigenze e poi anche in base al tempo a disposizione.

Non tutti riescono ad andare in palestra, o magari non possono andarci più giorni alla settimana, così è utile anche ritagliarsi del tempo in casa per seguire con costanza la routine di allenamento. Ad ogni modo una raccomandazione è d’obbligo: mai pensare a diete ed allenamenti dai risultati miracolosi; molto spesso, specialmente sui social, vengono proposti lavori in grado di dare benefici immediati, ma si sa che per ottenere risultati importanti e duraturi è bene lavorare con impegno e continuità, quindi affidatevi sempre agli esperti del settore.

Fitness routine, l’allenamento che sfrutta il peso corporeo

Il cosiddetto allenamento “bodyweight” è molto popolare e, come riporta Vogue, gli esperti della Harvard School of Health lo preferiscono ad altri perché “non solo è efficace, ma elimina anche le scuse più comuni per evitare l’esercizio fisico”. Il bodyweight è un allenamento più facile e alla portata di tutti, che non necessita necessariamente della palestra; basta infatti muovere il corpo in un certo modo per tonificare, guadagnare massa muscolare e favorire il benessere emotivo.

Gli esperti di Harvard fanno riferimento a uno studio pubblicato sulla rivista accademica Physiology and Behavior, condotto su un gruppo di giovani donne, il quale ha rivelato che, dopo 10 settimane di allenamento, si ottengono risultati significativi: miglioramento della capacità aerobica, miglioramento della resistenza muscolare e incremento della flessibilità. Inoltre, questo allenamento fa lavorare diversi gruppi muscolari contemporaneamente e consente un allenamento più funzionale rispetto a quello con le macchine, che si concentra su muscoli specifici.

Il trainer Juan Ruiz López, direttore dell’omonimo centro fitness madrileno, sottolinea: “È importante che tutti imparino a gestire e utilizzare bene il proprio peso corporeo, perché, tanto nella vita di tutti i giorni quanto negli sport, si lavora sempre con il proprio corpo”. E aggiunge una raccomandazione sulla frequenza con cui questo tipo di allenamento va praticato: 3 o 4 volte alla settimana.