Bofrost aumenta il personale e assume 250 figure anche senza esperienza in tutta Italia

Le offerte di lavoro da non perdere: Bofrost assume 250 figure anche senza esperienza in tutta Italia. Le informazioni utili da conoscere.

Bofrost è un’azienda tedesca specializzata nella vendita e consegna a domicilio di prodotti alimentari, soprattutto surgelati e gelati ma anche alimenti freschi. Si tratta della più grande e importante azienda di questo genere in Europa, con sedi in numerosi Paesi, tra cui l’Italia, dove è presente dal 1987. L’azienda ha appena lanciato una vasta campagna per l’assunzione di personale.

Bosfrost cerca 250 figure da assumere in tutto il territorio italiano, per 50 posizioni attualmente aperte. L’azienda punta ad assumere i 250 lavoratori entro il mese di febbraio 2024. Pertanto, se siete interessati a lavorare per Bofrost, il consiglio è di affrettarvi a presentare la vostra candidatura.

Il vantaggio è che non è richiesta esperienza, chi verrà assunto riceverà una formazione in azienda. Un’occasione, dunque, per chi è in cerca del primo lavoro o semplicemente vuole cambiarlo e passare a un altro settore. Di seguito i dettagli e tutto quello che bisogna sapere.

Bofrost assume 250 figure anche senza esperienza in tutta Italia

La ricerca di ben 250 figure professionali da parte dell’azienda di prodotti alimentari e surgelati Bofrost è dovuta ai piani di sviluppo ed espansione in Italia dell’azienda. Bofrost è cresciuta molto negli ultimi anni e punta a farlo ancora, ampliando soprattutto la sua rete commerciale di vendita. Le figure professionali ricercate sono soprattutto quelle di venditori e promoter. Le assunzioni saranno effettuate con contratto di lavoro dipendente e prevedono formazione, welfare aziendale, flessibilità e impiego di strumenti digitali. I venditori e promoter avranno a disposizione anche un veicolo aziendale e altri incentivi.

Le posizioni professionali attualmente aperte a Bofrost, in varie sedi d’Italia, riguardano soprattutto quelle di commerciale, venditori/venditrici e promoter. I venditori sono incaricati di vendere e consegnare a domicilio i prodotti alimentari Bofrost. Mentre i promoter hanno il compito di presentare e promuovere i prodotti ai nuovi clienti. I promoter sono coordinati dai responsabili di rete commerciale.

In generale non è richiesta esperienza mentre occorre il possesso della patente B, per la guida dei veicoli aziendali e la residenza nella zona di lavoro.

Come abbiamo accennato, le figure professionali di venditori e promoter sono cercati in tutta Italia, da Nord a Sud, in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria.

Consultate il sito web di Bofrost per vedere in quali città italiane sono ricercate le figure professionali. Segnaliamo che se anche la vostra città o le città vicine alla vostra non sono incluse in elenco oppure vorreste candidarvi per un ruolo professionale non indicato, potete comunque inviare una candidatura spontanea, seguendo le indicazioni sul sito web.