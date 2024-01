Bonus 2024: 21 agevolazioni da chiedere subito

Innumerevoli bonus disponibili per il 2024: ecco le 21 agevolazioni da poter richiedere subito. Tutti i dettagli per inoltrare le domanda.

Previste importanti agevolazioni per il 2024 sotto forma di bonus offerti dallo Stato alle famiglie: questi aiuti rappresentano un sostegno tangibile specialmente in contesti di forte crisi e difficoltà economica. Di seguito la rassegna dei 21 bonus disponibili per l’anno corrente e come inoltrare le domande.

L’Assegno di inclusione, per ottenerlo è necessario avere un ISEE di 9.360 €. Il sostegno è rivolto a famiglie con un minore, una componente disabile o con un componente di età superiore ai sessant’anni. potrà ammontare a 500 € +280 € di integrazione per l’affitto oppure 630 € + 150 € per l’affitto. Verrà erogato per 18 mesi e rinnovato con la sospensione di un mese per altri 12.

I 21 bonus da richiedere per l’anno 2024: gli aiuti alle famiglie

Supporto formazione e lavoro, nuovo sussidio che offre un’indennità economica individuale di 350 € al mese per 12 mesi ai disoccupati ex RdC. Potrà essere inoltrata la domanda attraverso la piattaforma SIISL sottoscrivendo un patto di attivazione digitale e presentandosi al centro dell’impiego per firmare il patto di servizio personalizzato. Fascia d’età: 18 – 59 anni.