Bonus psicologo illimitato: adesso arriva la novità senza ISEE

Si potrà avere accesso al Bonus psicologo illimitato, questa la nuova disposizione per aiutare i cittadini che hanno bisogno dell’aiuto di un professionista.

Nasce la figura dello psicologo di base per supportare chi ha necessità di un aiuto per uscire da un momento di impasse mentale. Le sedute saranno a costo zero, scopriamo come funzionerà il nuovo servizio.

Tutti conosciamo il Bonus psicologo che permette di ottenere una certa somma per pagare circa dieci sedute da un professionista. Si ha accesso alla prestazione grazie all’ISEE e l’importo maggiore di 1.500 euro verrà erogato nel corso del 2024 ai richiedenti con Indicatore della Situazione Economica Equivalente entro i 15 mila euro. C’è però un altro Bonus psicologo introdotto dalla Commissione Affari Sociali della Camera. Istituisce la figura dello psicologo di base per integrare la psicologia nell’assistenza sanitaria primaria rivolta ai cittadini.

La misura legislativa, del tutto innovativa ha definito i ruoli del professionista, i requisiti di partecipazione e gli organi che dovranno monitorare la qualità dell’assistenza offerta. Tutti hanno diritto ad un aiuto psicologico, non solo chi ha abbastanza soldi per pagare il servizio di uno psicologo. La salute mentale non è un’opzione ma un nodo centrale per lo sviluppo di una nazione.

Come funziona l’innovativo Bonus psicologo illimitato

Il benessere psicologico individuale e collettivo è una priorità. Il testo della Commissione riconosce il diritto all’assistenza psicologica (articolo 1) e istituisce il servizio di psicologia di assistenza primaria in tutte le Aziende Sanitarie Locali (articolo 2). Nell’articolo 3, poi, di delineano i compiti dello psicologo di base.

Dovrà svolgere le attività tipiche della professione, promuovere il benessere mentale dei pazienti ed erogare un’assistenza psicologica di qualità che verrà monitorata da figure apposite. Inoltre dovrà utilizzare strumenti di scienze psicologiche per promuovere le risorse psicologiche stesse e intervenire in tele assistenza. Infine è richiesta la collaborazione con altri professionisti della salute.

I modelli organizzativi del servizio saranno definiti entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge (articolo 4) e dovranno essere creati anche elenchi regionali per gli psicologi di assistenza primaria (articolo 5). I requisiti per diventare psicologi di base sono la Laurea in psicologia e l’iscrizione all’Albo degli psicologi, l’assenza di rapporti di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale e il possesso dell’Attestato di abilitazione regionale.

L’articolo sei sottolinea come le prestazioni possano essere erogate sotto forma di telemedicina mentre l’articolo 7 ribadisce la necessità che il servizio offerto sia di qualità. Infine, l’articolo 8 istituisce l’Osservatorio regionale per controllare, programmare e gestire l’attività.