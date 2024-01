Calciomercato, Sturaro ritorna in Italia: ecco con chi ha firmato

Stefano Sturaro ha deciso di lasciare la Turchia ed iniziare una nuova esperienza in Italia. La firma è arrivata nelle ore scorse. Ecco tutti i dettagli.

Stefano Sturaro riparte dall’Italia. Rescisso il contratto con il Karagumruk, il centrocampista ha sposato il progetto del Catania per rilanciarsi e dimostrare di essere ancora in grado di poter dare una mano importante al club siciliano. Un giocatore come lui in Serie C è destinato a fare la differenza, ma molto dipenderà dalla continuità che riuscirà a trovare.

I siciliani lo hanno preso per cercare di cambiare passo e provare ad andare in Serie B. Non sarà semplice visto il cammino difficoltoso nella prima parte di stagione, ma il calciatore potrà dare sicuramente una mano importante per rilanciare i siciliani, ma anche per dimostrare di essere ancora in grado di giocare sui suoi livelli.

Sturaro riparte da Catania

Stefano Sturaro è pronto a ripartire da Catania. I siciliani per diversi giorni sono stati in pressing sull’ex Juventus ed alla fine si è riusciti ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Una chance importante per il centrocampista dopo un periodo non assolutamente facile.

L’esperienza in Turchia non è andata come ci si poteva aspettare a causa degli infortuni ed ora per lui c’è la grande occasione di rilanciarsi dopo un periodo non facile. L’ultima parola in questo caso spetterà al campo e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro su come andrà questa nuova esperienza.

Il Catania sogna la B con Sturaro

L’obiettivo del Catania è quello di ritornare il prima possibile in Serie B e l’esperienza di Sturaro potrebbe dare una mano molto importante. Di certo non sarà semplice considerando i sedici punti di distacco dal primo posto e le diverse squadre davanti che non hanno intenzione di rallentare.

Ma ci sono i play-off e a questo punto non possiamo escludere che proprio questi potrebbero essere il vero obiettivo dei siciliani almeno per questa stagione.