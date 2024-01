Carnevale all’estero, questo posto fa giusto al caso vostro: scopri gli eventi da non perdere

Vuoi trascorrere il Carnevale all’estero? È questa la destinazione che fa al caso tuo: tutti gli eventi da non perdere assolutamente.

Carnevale è una festa che è particolarmente apprezzata sia dai grandi che dai più piccoli che ne approfittano per potersi mascherare ancora una volta. Si tratta di una ricorrenza festeggiata in tutto il mondo e a tal proposito come dimenticare il grande spettacolo che si tiene sia a Venezia di Rio de Janeiro.

Ma non solo, in quanto ci si muove anche in tutto il resto dell’Europa con importanti festeggiamenti. In modo particolare la città di Praga sente davvero tanto la festa di carnevale e vede un lungo calendario di eventi a partire dall’8 al 13 febbraio.

Carnevale di Praga, ecco come si svolge nella famosa capitale

Come accennato precedentemente il Carnevale di Praga inizierà l’8 febbraio e fino 13 febbraio, ossia la giornata del martedì grasso. Sarà proprio allora che la festa arriverà al suo culmine con balli, sfilate in lungo in largo per la città.

Il 13 febbraio viene indicato anche con il termine Masopoust che significa letteralmente digiuno dalla carne e coincide con il martedì grasso. Secondo la tradizione vuole anche festeggiare la fine dell’inverno e l’inizio della stagione più calda. Durante questo particolare giorno, uomini in costume canta noi ballano in tutta la città in intrattenendo il pubblico in cambio di alcol e carne.

Il Carnevale di Praga è un vero e proprio evento che attira l’attenzione di molteplici turisti in tutta Europa e, come accennato precedentemente, ha un ricco calendario di eventi. Di seguito tutte le informazioni necessarie e tutti gli appuntamenti da non perdere. Presso il Palazzo Barocco di Clam-Gallas vengono organizzati concerti di musica classica con balli in maschera.

Inoltre, durante la giornata del martedì grasso sono previsti giri a bordo del battello dove sarà possibile guardare i festeggiamenti da un’altra prospettiva. E ancora, tanti appuntamenti legati all’astronomia con Cuisine d’alchimiste grazie alle botteghe di street food dislocate in tutta la città. Per un Carnevale che si rispetti non possono mancare le sfilate in costume e i carri allegorici che si ispirano alla tradizione settecentesca.

In ultimo, approfittando della magia della festa, quale migliore occasione se non quella di visitare la città e alcuni dei suoi luoghi di interesse più suggestivi. Tra questi, l’orologio astronomico situato in Piazza Vecchia; il Castello di Praga e il famoso vicolo dove sono presenti innumerevoli botteghe orafe.