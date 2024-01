Caso Salis, Paita (Iv): “Mi auguro che torni presto a casa, ma il governo…”

Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato, in un’intervista a ‘Il Mattino’ e ‘Il Messaggero’ si sofferma sul caso di Ilaria Salis.

Il caso Ilaria Salis continua a tenere banco in politica (e non solo). Le immagini delle caviglie incatenate hanno fatto il giro del web e molti utenti hanno chiesto al governo di intervenire per riportare il prima possibile la nostra connazionale in Italia. Un passaggio non semplice considerando che da un anno la giovane continua ad essere in carcere a Budapest dopo l’arresto avvenuto durante una manifestazione antifascista.

La richiesta di scarcerazione arriva anche da Raffaella Paita. Il capogruppo di Italia Viva al Senato in un’intervista a Il Mattino e Il Messaggero conferma la volontà di riportare il prima possibile Ilaria Salis nel nostro Paese e vede positivo il confronto che c’è stato tra il premier e Orban, ma da parte sua non sono mancate critiche al governo.

Caso Salis, Paita critica il governo

Da parte di Raffaella Paita in queste interviste non sono mancate critiche al governo. In particolare, l’esponente di Italia Viva contesta alla maggioranza il fatto di essere intervenuti in ritardo. Il capogruppo al Senato del partito di Matteo Renzi ricorda come Ilaria Salis è in carcere da un anno, ma la maggioranza non ha mosso passi fino allo scorso 22 gennaio e “siamo molto delusi anche dalle parole del ministro Lollobrigida“.

Discorso diverso, invece, per il contatto telefonico tra Orban e Meloni. Un colloquio che la Paita giudica positivo nonostante la debolezza che il governo ha dimostrato in questa vicenda. Per l’esponente di Italia Viva, inoltre, è difficile il presidente ungherese non abbia un ruolo in questa vicenda.

Il caso Ilaria Salis

Il caso Ilaria Salis ormai tiene banco da diverso tempo. Come detto in precedenza, la ragazza è in carcere da oltre un anno per avere preso parte ad una manifestazione antifascista a Budapest. Il padre e diverse associazioni si sono appellate per liberare la nostra connazionale. I contatti tra Roma e Budapest sono in corso e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.