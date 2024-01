Cecilia Rodriguez, periodo complicato per la bella argentina: il dolore non passa

Non è un periodo semplice per la splendida Cecilia Rodriguez, il suo dolore non passa, la la sorella di Belen ci prova già da tempo ma non ci riesce.

Sempre incantevole e in forma smagliante Cecilia Rodriguez conquista tutti ogni volta che si mostra, i suoi affezionati e tantissimi fan non capiscono più nulla quando la vedono. Questi non perdono infatti occasione per farle notare quanto sia favolosa e super sensuale, quotidianamente le dimostrano il loro affetto e il loro sostegno.

Dopo aver rimandato le nozze la meravigliosa modella argentina e Ignazio Moser a breve diventeranno marito e moglie, lei sui social ha fatto sapere ai suoi seguaci che forse si sposeranno a giungo. Nei giorni scorsi si è recata all’Atelier Emé a Verona per la seconda prova dell’abito da sposa e si è emozionata tantissimo. I suoi tantissimi fan le hanno fatto diverse domande sul matrimonio, tra le varie cose ha rivelato che non sarà una cerimonia intima e che potrebbe indossare più abiti da sposa.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da più di sei anni, il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello Vip, durante la seconda edizione del reality. Da quel momento sono inseparabili, in passato hanno affrontato qualche momento di crisi ma sono più innamorati e complici che mai e non vedono l’ora di convolare a nozze.

Periodo delicato per Cecilia Rodriguez, cosa ha detto sulla maternità

Qualche giorno fa un fan le ha chiesto quando faranno un figlio, lei ha risposto dicendo che spera di diventare mamma dopo il matrimonio. Ha ammesso che le sarebbe piaciuto essere una mamma giovane, però col tempo ha capito che è stato meglio così perché ha avuto il tempo di fare le cose che voleva fare.

Quello della maternità è un tasto delicato per Cecilia Rodriguez, quello di avere un figlio è un desiderio che lei e il compagno Ignazio Moser hanno già da tempo ma ad oggi non sono ancora diventati genitori. In più occasioni hanno fatto sapere che un bambino li riempirebbe di gioia.

La scorsa estate in un’intervista concessa al settimanale Chi la modella argentina aveva rivelato che avrebbero voluto fare i figli prima ma aveva detto che non è così semplice. Dopo aver ammesso che ci stavano provando già da un po’ ad avere un figlio la Rodriguez aveva svelato: “Avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo.” Dopo le nozze spera però di diventare mamma, ai fan ha infatti detto di essere pronta.