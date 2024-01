Chiara Ferragni è ad Aosta con i figli, l’hotel (low cost) è alla portata di tutti: stanze umilissime per l’influencer

Chiara Ferragni si sta godendo qualche giorno di relax ad Aosta con i figli. L’hotel low cost è alla portata di tutti: ecco qual è e come è fatto.

Dopo il caos di queste ultime settimane, l’influencer italiana ha scelto di trascorrere un fine settimana in montagna con i figli, la mamma Marina e la sorella Valentina, alloggiando in una location meno cara di quanto si potesse credere.

Possiamo dire con certezza che Chiara Ferragni ha vissuto periodi migliori e più sereni. L’imprenditrice digitale è stata travolta dalle polemiche per il caso del pandoro Balocco, ancora sotto inchiesta. Tuttavia, l’influencer ha deciso di concedersi qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia.

L’imprenditrice, dopo che gradualmente è tornata a condividere post e storie su Instagram, ha deciso di andare per qualche giorno a Courmayeur, in Valle d’Aosta, dove ha ritrovato spensieratezza e serenità. Insieme a lei non c’era il marito Fedez, probabilmente rimasto a Milano, ma c’erano la mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina e i due figli Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni in Valle d’Aosta: ecco dove ha alloggiato

Sebbene le acque sul caso del Pandoro gate non si siano calmate, Chiara Ferragni sta tornando a riprendersi in mano la sua vita e le sue vacanze familiari. L’imprenditrice digitale si è concessa un bellissimo weekend sulla con la sua famiglia, dove ha portato i figli a giocare con la neve.

L’hotel scelto da Chiara si trova nel cuore delle cime innevate; una baita che, guardando il listino prezzi sul sito ufficiale, non ha prezzi esorbitanti. La location scelta dall’influencer è l’Hotel Petit Abri, una struttura che risale al 2008 ed è a conduzione familiare. L’obiettivo dei proprietari è quello di mettere tutti gli ospiti al loro agio.

La struttura è stata costruita nello stile tipico montano e si trova precisamente a Champoluc e ha una splendida vista panoramica sulla valle di Ayas e sul ghiacciaio del Monterosa. A far vedere gli interni è stata la stessa Ferragni con una storia condivisa su Instagram, dove si notano gli spazi semplici e curati.

È possibile scegliere il pacchetto con B&B o quello della mezza pensione, con prezzi che variano a seconda delle notti e soprattutto del periodo che si decide di andare in vacanza. Si può prenotare una camera sia nella stagione invernale che in quella estiva, a seconda delle proprie esigenze.